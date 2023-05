Usuaria del Cesfam Curimón reclama no conseguir hora médica vía telefónica

Una usuaria del Cesfam de Curimón reclama públicamente la mala atención que hay con respecto a la línea telefónica para pedir número. Esta situación la vivió ayer, pero es prácticamente una constante, asegura.

Tanía Parra nos cuenta que estuvo más de una hora llamando por teléfono «al Consultorio, Cesfam de Curimón, cosa que sonaba ocupado. Después sí entraban las llamadas, pero no contestaban, todo eso hasta como las ocho y media de la mañana, con mi hija de 9 años que estaba con mucho dolor de oídos y ahora como a las diez (ayer) fui al consultorio y no pasó nada, me dijeron que ya no había hora, que tenían que ir en la mañana por último temprano, pararme allá con mi hija muriéndose de frío para que me dieran un número. Encuentro que eso no debiera ser, porque por algo tienen un número de teléfono y se supone que lo cambiaron, iba a ser una mejor atención», dice.

Dijo que con toda esta situación se siente «pasada a llevar, claro que sí porque yo tengo dos guagüitas más chicas, de 2 y 1 año, entonces cómo voy a estar saliendo con ellas con este frío para llevar a la otra más grande. Lo encuentro imperdonable, por algo hay un número de teléfono para uno tener que llamar», señala.

Reconoce Tanía Parra, que esta situación ocurre frecuentemente. «Casi siempre pasa lo mismo y después, cuando ya contestan, es… no hay hora para el doctor, tiene que ser mucho para que tenga suerte uno y le encuentre hora como a las 9 de la mañana», finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...