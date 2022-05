Vecino alerta sobre nueva modalidad de robo de vehículos en San Felipe

Sujetos intentan engañar a conductores con presunto desperfecto mecánico para que se bajen de sus vehículos y así arrebatárselos.-

Daniel es un vecino de la comuna de Putaendo que este día miércoles estuvo a punto de ser engañado por parte de dos sujetos que pretendían robarle su vehículo marca Nissan. Uno de ellos primero le insinuó que una de las ruedas del vehículo estaba por salirse, algo que no era efectivo, y otro que a través del engaño le indicó la caída de una pieza del mismo, intentándolo llevar hasta su taller para arreglarlo, donde se presume le robarían su auto.

Ante toda esta situación el vecino fue perspicaz porque simplemente no creyó en la situación, es decir no se dejó engañar, ya que llevó su vehículo al local de Nissan en San Felipe, ubicado en Avenida Chacabuco con Portus, donde se enteró que este nuevo modus operandi había afectado a una mujer, a quien sí lograron robarle el auto.

El audio fue dado a conocer en Putaendoinforma.com, en el programa ‘Disfrutando un Café’, conducido por Patricio Gallardo.

En el audio el vecino señala: «Quisiera comentarles que el día de ayer (miércoles), faltando algo para las doce de la tarde, yendo a San Felipe, en la Avenida Chacabuco, entre Traslaviña y Salinas, un personaje se me acerca por el lado del copiloto y me dice que se me va a salir la rueda delantera, yo me preocupé bastante. Le pregunté si era mucho: «Sí -me dice- se le está por salir, trate de buscar donde estacionarse», y gracias a Dios no había donde estacionarse en esa parte. Yo seguí, llegué a calle Portus y ahí sí que había un lugar», señala.

Dice que se bajó y se puso a revisar la rueda que supuestamente se le iba a salir. En ese momento llegó otro sujeto y le pregunta: «¿Tiene problemas con la rueda ‘amigazo’?», respondiéndole el vecino que «aparentemente sí porque hay una persona que me dijo que se me iba a salir la rueda, pero no veo nada raro, veo que está bien», comenta.

El sujeto se ofrece para ayudarle, indicándole que se subiera al vehículo para revisar: «‘Súbase’, subí y me dice: ‘Doble el volante hacia la izquierda suya’. Lo doblé y en ese momento me dice: ‘Ah, esta es la pieza que se le salió al auto’. Ahí me muestra una goma con un resorte. Me preocupé y entonces me dijo: ‘Bájese, mire, vea ahí’, y le digo que no veo nada raro, no veo de dónde salió esa goma con ese resorte. ‘Sí, sí, de ahí, agáchese’. Bueno, yo no me agaché y así a medias miraba, pero con un poco de temor. Ahí me dice: ‘Si quiere yo se lo arreglo. Mire, un poco más allá yo tengo un tallercito así es que vamos para allá, yo se lo arreglo’. No, no, le digo yo, muchas gracias, mire que nosotros compramos este auto aquí en Nissan, porque justamente estaba estacionado al frente, aquí me hacen la mantención del auto así es que no se preocupe. ‘No’, me dice, ‘ahí le sale caro, así es que yo lo llevo allá a mi tallercito y ahí lo arreglamos, no nos demoramos mucho’», manifiesta el vecino.

Daniel prosiguió con su negativa ante la insistencia del sujeto, diciéndole que no porque él realizaba la mantención en la distribuidora de Nissan que estaba al frente. «Ahí crucé para Nissan, hablé con los muchachos que ya los conozco, les expliqué el problema y me dicen: ‘Veamos el auto’. Entonces lo vimos y no tenía nada. Uno de ellos me dice que la semana pasada hicieron eso mismo con una mujer y le robaron el auto. Así es que conmigo estuvieron a punto, estuve… Sí ‘agarré papa’ como dice el dicho, pero gracias a Dios me di cuenta en el momento de que era una trampa que me estaban haciendo y era justamente para robarme el auto», reconoce.

ADVERTENCIA A VECINOS

«Así es que yo les informo vecinos, para que estén atentos a esa jugada, ya que hacen creer que se les va a salir la rueda y luego lo hacen para que lo lleven supuestamente al taller de ellos y allí le roban el auto, así es que vecinos, eso es lo que yo les quería manifestar, gracias a Dios que conmigo no lo hicieron. Estuve a punto, sí, reconozco, pero algo que me iluminó de que ahí justamente, al mirar, Nissan estaba ahí, donde llevamos el auto a que le hagan todas las revisiones», concluyó.