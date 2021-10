Vecinos donan más de 700.000 pesos a familia que perdió todo en incendio

Y ya preparan un gran Bingo Solidario:

Mucha esperanza es la que tienen doña Verónica Salgado y sus hijos Vicente y Trinidad, pues aunque la tragedia destruyó su vivienda y todas sus pertenencias, sus vecinos y también nuestros lectores se han volcado solidariamente para cambiarles la vida.

En el caso de los propios vecinos de Villa El Señorial, el apoyo ha sido contundente. La presidenta de la junta vecinal Érika Álvarez y su equipo de confianza lideraron la tarde noche de este martes una colecta por cada pasaje del barrio, reuniendo la suma de $715.750, suma que le permitirá a esta familia comprar algún material.

MUCHA SOLIDARIDAD

«Es una respuesta muy esperanzadora la de mis vecinos, sé que me han depositado a mi Cuenta RUT, no la he revisado aún pero sé que hay depósitos, también mis vecinos han hecho llegar más de 700.000 pesos. De ropa ya estamos bien, ahora lo que nos falta es volver a levantar esta casita, solamente en la techumbre son más de $ 3 millones, sólo el techo, pues entiendo que hay que hacerlo de metal. Ya con el tema de muebles y esas cosas me tengo que esperar, pues no tengo dónde guardarlas. Doy las infinitas gracias a todos, dos escuelas ya me han hecho llegar paquetes de útiles para mis hijos, y en cuanto a lo laboral, este jueves (hoy) me daré cuenta si seré contratada o no», comentó agradecida Verónica.

Es importante destacar también el trabajo realizado por voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos, quienes se encargaron de remover escombros y eliminar material inservible del techo, esto para ir preparando la estructura para su reconstrucción. Este inmueble está ubicado en calle Elena Aragón 2180 de Villa El Señorial.

BINGO SOLIDARIO

Por su parte Érika Álvarez, presidenta de la junta vecinal, comentó a Diario El Trabajo que «la respuesta de los vecinos ha sido muy buena y es lo menos que podemos hacer, somos una población muy unida y pendientes los unos de los otros, por eso quiero anunciar también el Bingo Solidario que realizaremos el viernes 5 de noviembre a las 17:00 horas en la multicancha de Villa El Señorial. El valor del bingo es de $2.000, todo a beneficio de Verónica y sus hijos. Importante recordar que necesitamos premios, para que también los vecinos se motiven a jugar, me pueden llamar al +56 9 9864 8845, para el tema de los premios», comentó Álvarez.

Los interesados en aportar directamente a doña Verónica Salgado, lo pueden hacer en la Cuenta RUT 14358089-K Banco Estado, y también la pueden llamar para coordinar ayudas al +56 9 6738 6916.

Roberto González Short