Vendedora de ensaladas quedó muy mal tras sufrir accidente de tránsito

Necesita apoyo económico:

Mal lo está pasando Linda Adriana Cornejo Henríquez, luego que el día 6 de diciembre en la tarde sufriera un accidente de tránsito cuando el conductor del vehículo donde ella viajaba protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Chacabuco con Portus, donde existe semáforo.

A raíz de este accidente, la mujer resultó con fracturas que hasta el día de hoy la tienen mal económica y psicológicamente, por lo que se atrevió a pedir ayuda a través de nuestro medio para poder pagar el arriendo, la luz, el gas, y en general los gastos que cualquier familia o persona puede tener.

Aunque señala que volvió a trabajar, dice que está desesperada al punto que se despierta en las noches de la preocupación. Además, denuncia que su muñeca quedó torcida.

– ¿Cómo esta después del accidente?

– Mal estoy, quedé mal psicológicamente de todo porque no puedo trabajar como antes, ya no hago ensaladas como antes, hago cuatro solamente para comer, debo la luz, el agua, gas, el arriendo. No tengo gas, ya mañana quedo sin gas (hoy), porque me está saliendo rojo y estoy mal. Despierto a las dos, tres de la mañana gritando, llorando, se me olvidan las cosas. Quedé mal. Me sacaron el yeso, míreme la mano cómo me la dejaron, toda torcida. La única que me ha ayudado en este momento fue la señora que da los permisos, la alcaldesa que me dio 8 meses mi permiso excepto de pago, porque no puedo, no tengo de dónde eso, pero que tenga… vaya para mi casa, vea si tengo un litro de aceite o algo… Hago ensaladas porque estoy haciendo la plata del arriendo, porque el caballero me tiene hasta la coronilla con el arriendo. Al caballero no le importó lo que me pasó a mí, a él no le importó, él va todos los días a golpear mi puerta; yo le digo «aquí no se vende arriba de 100 mil pesos», porque sino ya le habría pagado para que no me moleste tanto.

– ¿Qué pasó con los seguros de accidente de tránsito del vehículo?

– Yo no tengo idea de eso, si yo vengo recién como despertando de la realidad, la verdad, porque cuando yo me caí, cuando ocurrió el accidente, a mí me hablaron de seguros, de que iban a hacer… las denuncias, que esto y esto otro, pero no me han llamado de la fiscalía, no me han llamado de ni un lado, nada.

– ¿Reembolso de remedios tampoco?

– Nada. ¿Sabe lo que hizo este hombre?, llevó una caja de Paracetamol el primer día porque entre… lo vi que llevó una caja de paracetamol, ¿o no hijo?, y se lo entregó a mi hija y se fue, eso fue todo lo que me dio a mí.

– ¿El conductor del auto donde iba usted?

– El que pasó el auto con luz roja.

– ¿Qué se acuerda de ese día usted?

– El caballero iba como loco, iba fuerte y quería pasar la luz roja, alcanzar a pasarla, y por eso pasó lo que pasó, y yo grito ¡pasó oiga le dije yo, pasó con luz roja! Y yo que le digo eso y el impacto me lo pegué todo yo. Primero chocamos con una camioneta y después nos dimos vuelta así y terminamos chocando con un semáforo, y ahí todos los golpes los tomé yo, él salió caminando, yo lo vi caminando entre mi…

– ¿Él ahora desapareció?

– No lo vi más, no ha ido a dejarme ni mil pesos para un kilo de pan, nada, nada.

– ¿Ahora necesita gas, pagar el arriendo?

– Tengo que pagar el arriendo y lo más que me aflige que voy a quedar sin gas, porque si gas cómo hago ensaladas para juntar el arriendo.

– ¿Si la gente la quiere ayudar?

– Bienvenido sea, claro, amén. Ojalá alguien se ponga la mano en el corazón, porque me da vergüenza, pero en la situación que estoy voy a recibir nomás porque necesito.

– ¿Volvió a trabajar con su hijo aquí?

– Sí, ando toda chueca, pero me duele del hombro hasta la punta de los dedos, pero trabajo porque necesito trabajar.

Linda Adriana Cornejo Henríquez vende sus ensaladas en la intersección de las calles Santo Domingo con Coimas en San Felipe. Quienes puedan y deseen ayudarla, pueden hacerlo a la cuenta RUT 10.081.793-4. Su teléfono es el +56 9 7274 1749.