Comerciantes de Coimas desesperados por hediondez del alcantarillado

En pleno centro, entre Prat y Santo Domingo:

Viviana, Eduardo y Francisco tienen algo en común, aparte de tener sus locales comerciales en calle Coimas, entre Prat y Santo Domingo, pleno centro de San Felipe. Y es que tienen que soportar la hediondez que se produce a diario y en distintos horarios, proveniente, según ellos, del alcantarillado. Dicen que han llamado a Esval pero no obtienen ninguna solución. Es por eso que lo hacen público, para que alguna autoridad se preocupe del tema y se pueda resolver de alguna manera.

El primero en conversar con nuestro medio denunciando la hediondez es Eduardo Muñoz, dueño del local ‘Congelados Muñoz’.

– ¿Cuál es el problema que tienen ustedes aquí?

– El alcantarillado, un olor insoportable todos los días, 3 a 4 veces en el día, dura 2 a 3 horas el olor. Hemos conversado con Esval, hemos llamado unas 10 veces a Esval, ahora nos pidieron que llamáramos a la Superintendencia, pero como no tenemos idea de cómo hacer ese reclamo… Que van a venir a solucionar, que en la tarde viene el camión, y hasta el momento no ha pasado nada.

– ¿Es muy intenso el olor?

– Es demasiado, los clientes están reclamando aquí por el olor que es insoportable. Nosotros hemos contratado al limpiafosas, hemos traído los gásfiteres, pero no es problema de adentro del local sino el alcantarillado que está pasando por fuera o por la calle… las cámaras.

– ¿Eso pertenecería a Esval?

– Por supuesto, ellos tienen que solucionar el problema.

– ¿Cuál es la hora principal que se produce el problema de los malos olores?

– Mira, después del mediodía y en la tarde, después de las 5 de la tarde (…). En toda la cuadra, desde la Catedral hasta Santo Domingo, usted puede conversar con todos los locatarios y todos le dicen lo mismo y la gran mayoría aquí vende alimentos. Entonces ese es el problema, la gente entra al local y se devuelve porque el olor es insoportable. El problema es que nadie hace nada, Esval dice que ellos no tienen nada que ver con eso, el problema de Esval es que contesta… usted llama en este momento y contesta una operadora. Llama a la media hora que no han venido para acá y contesta otra persona.

– ¿Esval se desliga del problema?

– Esval se desliga del problema.

– ¿Quién les dijo a ustedes que Esval tenía que ver con esto?

– Si es alcantarillado me imagino que es Esval, ya varios locatarios han traído al limpia fosas y esa plata es por nosotros. Los del limpia fosas dicen «que no es el problema en el local, el problema pasa por la calle», porque por las cámaras que están aquí en las veredas, de ahí sale el olor y se mete a los alcantarillados de adentro de forma interior.

FRANCISCO CONTRERAS

En tanto otro comerciante del lugar, Francisco Contreras, cuyo local está en Coimas 186, quien vende zapatillas, nos dice: «Es la misma situación porque él es mi vecino. Yo vengo reclamando desde hace 2 años igual, yo he ido a Esval a reclamar y no han dado ninguna solución. Incluso yo el año pasado, creyendo que estaba tapado el alcantarillado, me dijeron que echara un poco de ácido para que se fuera todo, no era la solución. Por ejemplo ayer (martes) era insoportable el olor, la hediondez y lo peor que es toda esta cuadra, entonces uno reclama, va una persona a reclamar, y no lo toman en cuenta».

– ¿Dónde han ido a reclamar ustedes?

– Yo he ido directamente a Esval.

– ¿Qué le dicen allá?

– La solución es que van a venir, vienen, destapan la parte de ahí, le tiran un poco de agua… esa es la solución, pero esa no es la solución. Porque viene la hediondez. Ahora en el verano es peor la hediondez.

– ¿Dos años con este problema ya?

– Sí.

– No hay solución.

– No hay solución de nada.

– ¿Qué le comentan los clientes?

– Los clientes llegan, dicen ¿qué pasa?, por lo menos ahora yo le pongo desodorante ambiental, cualquier cosa para que no se sienta tanto la hediondez. Pero aquí es el alcantarillado, desde cuando empezaron a hacer construcción los alcantarillados empezó a salir.

– ¿Cuando instalaron las baldosas?

– Sí.

– ¿Emplazar a las autoridades para que solucionen el problema?

– Yo creo porque si somos dos los que estamos reclamando, como no van a haber más personas que reclamen.

VIVIANA MORA

Justamente hay otra comerciante que se siente afectada por la hediondez desde el alcantarillado. En este caso se trata de Viviana Mora de una distribuidora de quesos, también ubicada en calle Coimas, quien al conversar con nuestro medio ratifica lo dicho por los otros vecinos comerciantes: «Sí, de todas maneras, y como nosotros manipulamos alimentos es terrible, sobre todo el tema del baño, es insoportable. Nosotras atendemos público. Entonces la verdad que nos deja muy mal parados este tema», dice.

– ¿Desde cuándo viene este problema?

– Por lo menos acá se siente desde hace unos meses, entonces sería ideal poder verlo ya.

– ¿Han hecho algo usted?

– La verdad que no, pero mis vecinos se han movido con todo. Él es el que ha hecho todos los trámites. Como nosotras no podemos movernos de acá. Él se ha encargado (Eduardo) en realidad de ver el tema.

– ¿Hora principal del mal olor?

– Es en diferentes horarios, no le podría decir porque la verdad llega de repente el mal olor y la verdad es insoportable, de verdad que es insoportable.

– ¿La gente les comenta algo?

– Claro, por eso le digo el tema de los clientes es un tema, o sea ¿de dónde viene ese mal olor?, a veces creen hasta de los quesos. Entonces es algo que nos tiene mal, nos tiene mal.