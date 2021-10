Fuga de gas en condominio pone en peligro a 120 departamentos

Empresa Abastible se desentiende del problema:

Altos cobros en boleta alertó a propietaria. Una chispa pudo haber gatillado una terrible tragedia. Tras presión de afectado, Inmobiliaria promete reparar inmediatamente la falla. Además las bombas de gas están instaladas junto a los juegos infantiles.

Una verdadera ‘bomba de tiempo’, literalmente hablando, es la que podría explotar en cualquier momento en el Condominio Parque San Felipe ubicado en Diego de Almagro 1052, a raíz de un serio problema de fuga de gas licuado en uno de los departamentos, en este caso hablamos de la torre 3 departamento 1-A.

En este inmueble vive un matrimonio joven conformado por Jaime Chávez, su esposa Karen Vilches y sus tres hijos pequeños, quienes debieron salir de su hogar, buscar alojamiento en otro lugar para evitar una inminente explosión que, de ocurrir, podría hacer volar todo el complejo habitacional compuesto por varias torres, o sea, 120 departamentos en total, ya que subterráneamente todas las torres están conectadas a una misma red de gas, la que fue instalada por la empresa Abastible.

EXIGEN VALIDAR SUS GARANTÍAS

Diario El Trabajo habló la mañana de este miércoles con el afectado directo, Jaime Chávez, quien labora como laboratorista dental en un hospital aconcagüino y recientemente fue intervenido quirúrgicamente por una cardiopatía, lo que lo tiene con licencia médica, él nos relató la situación de su familia.

«Bueno, después de la compra que hicimos en 2017 de este departamento, lo habitamos por algunos meses, luego nos mudamos a una vivienda, a una casa por el espacio y lo arrendamos; luego vino la crisis, pedimos el departamento del arrendatario y todo sin problema, sin ninguna falla, nos mudamos en diciembre del año pasado para nuestro departamento, todo estaba bien», comenta Chávez.

– ¿Cómo se dan cuenta ustedes de la falla del gas?

– Nos dimos cuenta por el aumento excesivo de la boleta. Yo por ejemplo el mes de agosto pagué 70.000 pesos, lo cual es más o menos alto, pero viendo ya el día lunes 20 de septiembre, vi la boleta de ese mes y eran 125.500 pesos, lo cual para un hogar de tres personas y media, porque una de nuestras hijas es una bebé apenas, no corresponde ese monto, entonces comprenderá que un departamento de estas dimensiones no voy a gastar 125.000 pesos mensuales.

– ¿Qué ocurre entonces?

– Ocurre que el mismo día lunes, yo saliendo del hospital por una patología cardiaca, hablé con mi señora y decidimos llamar a la empresa LM Inmobiliaria SpA, que es la que suministra a todos los departamentos el gas desde dos tanques a sus respectivas cañerías. Nos visitó un técnico autorizado de la empresa Abastible ese mismo día en la noche, él revisando el medidor textualmente nos dice que en el medidor en sí no hay una fuga, pero sí registra una fuga en la red, en la red de ingreso al departamento, a lo cual nosotros le consultamos si puede ser en la cocina o en el calefón, a lo cual amablemente -algo que no le correspondía hacer- pero amablemente nos hizo la revisión del gas y se determinó que la cocina y el calefón no encontró fuga en ninguna de las dos conexiones, por lo tanto nos dice que la fuga está en la red, desde el medidor hasta el ingreso al departamento, en la tubería por las paredes. Este técnico nos indicó que tenemos que llamar a un técnico certificado por el SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) para que encuentre la fuga, sellarla y ahí obtener así el documento certificando que la fuga se encontró, se selló para ellos darnos el gas, porque él lo dejó cortado por protocolo, dejó el suministro cortado el día lunes. A ese técnico no se le pagó, vino enviado por Abastible.

– ¿Cómo están con el tema de la garantía que LM Inmobiliaria SpA les debe hacer valer?

– Ellos tienen su oficina en Santiago, con ellos nos comunicamos, yo lo conversé con mi esposa, ¿por qué tenemos que pagar estos gastos si tenemos una garantía de postventa por cinco años? De la Inmobiliaria se hicieron presente al día siguiente, el día martes 28 de septiembre, le explicamos el tema, el día miércoles 29 se excusa que el gasfíter no se nos autorizó, o sea, que la Inmobiliaria negó el servicio, porque el tema de gas le corresponde verlo a la empresa Abastible, y que esa empresa tiene una Garantía con la inmobiliaria, y tiene una garantía aún, y fue una empresa contratista la que hizo la instalación, y esa empresa contratista aún le tiene garantía por el tema de la instalación, por lo tanto, la inmobiliaria no puede tener un gasfiter, no puede solucionar el problema porque eso lo debe solucionar Abastible a través de su empresa contratista.

– ¿Cuánto protagonistas hay entonces tirándose la pelota?

– Ahora de momento está la Inmobiliaria, Abastible y el supuesto prestador de servicios que utilizó para la instalación.

– ¿Cómo lo están pasando ahora sin poder vivir en su propio departamento?

– Llevamos casi dos semanas rondando por ahí, sin casa, arrendando en otro lado y gracias a Dios tenemos una red de apoyo, tenemos una hija de tres años, tenemos dos menores más, si no fuera así, si no tuviéramos red de apoyo, ¿dónde nos bañamos, cómo cocinamos? Pedimos una solución pronta, que se manifieste la inmobiliaria de forma directa, porque ellos derivan a la empresa Abastible, porque parece que somos clientes de la inmobiliaria y de Abastible al mismo tiempo.

CONTRA EL RELOJ

Quien también se mostró muy preocupada por esta situación es la presidenta del condominio, Nicole Salazar, quien habló del Sello Verde, una categoría que la SEC exige a los apartamentos que comparten redes de gas como lo es en este caso este condominio, a ellos se les vence a finales de este mes la vigencia de dicho sello, y de encontrarse esta fuga al momento de la revisión, todos los departamentos serán declarados inhabitables, pues el riesgo de una posible explosión en cadena es real y debe evitarse a toda costa.

«Bueno, nosotros funcionamos como medida de seguridad y de garantía con un Sello Verde que es lo que exige la SEC, y para cada departamento que tiene este tipo de instalaciones de gas a cañería, y cada cierto tiempo tienen que venir técnicos a hacer una revisión de todos los medidores, uno por uno, y de la parte donde todas las áreas comunes que tengan que ver con el gas, ya sea donde traen centralmente el gas, donde depositan todo el gas y de todo el interior del condominio. Este mes se nos va a vencer el tema del Sello Verde, en octubre, a finales de octubre, el 30 de octubre, eso implica que tenemos que renovarlo sí o sí a fin de mes», comentó Salazar a Diario El Trabajo.

– ¿Cuál es el riesgo que corren todos si no lo hacen o no logran renovar el Sello Verde?

– La Superintendencia, la SEC, se encargaría de hacer una evacuación inmediata del condominio, porque no podemos vivir acá sin el Sello Verde, pues son 120 departamentos en las seis torres, pues todas las seis torres están interconectadas, esa es la urgencia. Entonces, el tema es que la inmobiliaria no quiere responder, Abastible tampoco quiere responder, se tiran la pelota de un lado a otro y tienen a esta familia sin poder habitar su departamento, ya que no pueden utilizar ni la cocina ni la ducha.

REPARARÁN FUGA

Al cierre de nuestra edición, al filo de las 18:00 horas, por parte de LM Inmobiliaria SpA se nos hizo saber que la noche de este miércoles un técnico de dicha entidad estaría visitando el departamento de don Jaime para resolver la falla, y que lo hacen en virtud de la negativa de la empresa Abastible de cumplir con sus obligaciones en este caso puntual.

Roberto González Short