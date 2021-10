Declaran Bombero Honorario de Compañía a Patricio Lobos por 20 años de servicio

Un hijo suyo también sigue sus pasos:

Hace pocos días cumplió 126 años la Segunda Compañía de Bomberos ‘Bomba La Internacional’, y en el marco de tan importante fecha fue destacado por sus 20 años de servicio con la Medalla de Honor y el título Bombero Honorario de Compañía el sanfelipeño Luis Patricio Lobos Báez. Fue el único bombero destacado este año, por eso hablamos con él la mañana de este martes en su hogar, ubicado en 21 de Mayo.

«Esta distinción me la otorgó mi Compañía por mis 20 años de servicio, mi status de bombero se encuentran en el simbolismo del casco de bronce, mismo que sólo lo portamos una casta especial de bomberos, o sea, nosotros los Miembros Honorarios, custodios de nuestra historia y tradición. Yo ingresé a la Segunda el 19 de agosto de 1995, estuve cuatro años fuera, regresé y desde entonces no me he ido, estuve por doce años en cargos operativos como teniente, capitán y segundo comandante, estos 20 años me he sentido muy orgulloso de pertenecer a mi Compañía de Hacha, Gancho y Escala», comentó Lobos a Diario El Trabajo.

Importante destacar que Luis Patricio tiene cinco hijos, uno de ellos es bombero, José, quien ha seguido sus pasos dentro de la institución.

ELOGIO INSTITUCIONAL

Nuestro medio también habló con el director de la Segunda Compañía, Gastón Hernández Navarro, quien así se expresó de esta condecoración y del bombero que la recibió.

«La vida de un bombero comienza con un juramento de servir, esto en un principio puede ser entusiasmo de juventud, más al pasar los años de cinco en cinco se acumula la experiencia, se madura en una institución llena de trabajo arduo, muchos estudios, de ritos y tradiciones, al pasar el tiempo se crece como persona y como bombero. Los miembros honorarios son albacea del conocimiento y tradiciones que en el caso de la Segunda Compañía de Bomberos la Internacional de San Felipe, suma 126 años de recuerdos no sólo de la institución sino además de la historia de esta ciudad. Recibir el cinturón color blanco y el casco de bronce es quizás uno de los mayores reconocimientos al que se puede acceder, ya que este premio lo entrega la Compañía, los pares bomberos recién incorporados y esos que ya llevan algún tiempo, más no el suficiente para nombrarse Miembro Honorario. Es un honor estar frente a esta investidura a la que todos queremos acceder algún día y poder llamarnos Miembro Honorio de la Segunda Compañía de Bomberos de San Felipe La Internacional. Muchas felicidades Luis Patricio Lobos Báez», indicó Hernández.

Roberto González Short