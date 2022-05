Denuncian malos olores al parecer provenientes del Vertedero La Hormiga

Vecinos de Algarrobal una vez más afectados:

Causa del nauseabundo hedor sería aparentemente el depósito de toneladas de jibia en el lugar.-

Vecinos del sector El Algarrobal de San Felipe denuncian la presencia de malos olores en el sector, los que al parecer provendrían del vertedero ‘La Hormiga’. Según señalan las personas, el motivo sería el depósito de toneladas de jibia.

En conversación con la presidenta de la junta de vecinos del sector, Andrea Quijanes, agradeció la preocupación como medio de comunicación por este problema que tienen desde hace tiempo, pero aseguró que ahora es peor porque es un olor constante, en la noche y la madrugada, el que resulta insoportable.

– ¿Ustedes saben el origen o de dónde vienen estos malos olores?

– Yo le podría asegurar que vienen del vertedero. Yo vivo camino a la copa, que está un poco más alto. En la noche, si corre viento de arriba del cerro, baja. Es un olor muy fuerte que duele la cabeza. Hay que tener todo cerrado en la noche, la madrugada. Cuando uno abre la puerta en la mañana es insoportable el olor y es constante, y ahora en todo El Algarrobal porque antes, el olor del vertedero, quizás se sentía en algunos sectores, pero ahora es todo, es un olor a líquido percolado, es cómo el típico olor que sale cuando uno tiene la basura en la bolsa mucho tiempo y empieza a escurrir ese líquido, es un olor típico así, pero mezclado con marisco descompuesto, una cosa así, como para que me entiendan el mal olor que sentimos nosotros.

– Cuando usted dice desde hace tiempo, ¿estamos hablando de años, meses?

– El olor del vertedero a nosotros siempre nos ha llegado, pero antes iba y venía, no era siempre; en ocasiones o cuando hacía mucho calor, sí… antes, pero ahora hace como un mes más o menos yo calculo, el olor está insoportable. Al final como que uno se empieza a acostumbrar a ese mal olor, porque después como que uno no lo nota tanto, pero gente que viene de afuera se espantan, qué es ese olor, qué pasa me preguntan. Está muy fuerte el olor. Como le digo, está pasado todo El Algarrobal en la noche y en la mañana… todo El Algarrobal.

– ¿Descartan que sea de la planta de tratamiento?

– Es que la planta de tratamiento está funcionando normal y no es el mismo olor, no sabría cómo describirles, no es un olor de planta, es diferente, por eso le digo. Bueno, hay gente que dice que botaron cierta cantidad de toneladas de jibia en el vertedero, eso yo no podría decirle que es así, pero por el olor pareciera que es verdad, está muy, muy fuerte… es insoportable.

– ¿Como información extraoficial diría que botaron jibia?

– Sí, hay gente que sube para allá y han comentado que botaron toneladas… no sé cuánta cantidad de toneladas de jibia. Por eso le digo, corresponde al tiempo más o menos donde la gente que va al vertedero comenzó a comentar ese tema, en que estamos con ese olor insoportable en El Algarrobal.

– ¿Cuadra el tiempo en que la gente dice que depositaron en el lugar toneladas de jibia, con el inicio de los malos olores?

– Sí, totalmente. Como le digo la planta (de tratamiento) está funcionando bien y no es el mismo olor. O sea nosotros hemos sentido la planta en algún momento cuando estuvo detenida, ahora está funcionando normalmente, pero no es lo mismo y tampoco era para que pasara todo El Algarrobal. El tema de los olores del vertedero, para que la gente que no vive en El Algarrobal me entienda, está sobre nosotros en el cerro, está muy cerca y cada vez vienen más cerca con la basura, y esto hace un movimiento como el humo sube el gas, porque esto es un gas que emana de la basura, después hace como un movimiento y baja, entonces en ese momento como nosotros estamos más abajo, nos queda toda esa estela de mal olor a nosotros a todo El Algarrobal, a todos.

– ¿Alguna conversación con alguien, con el dueño del vertedero, autoridades o esto es la conversación que tenemos ahora ?

– Personalmente yo nunca he tenido contacto con ellos, el único que tuvimos alguna vez, fue cuando hicimos las denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente por el tema de la contaminación del agua, y no sé a quién recurrir. Porque acá hay mucha gente que reclama y solamente se quedan en decir: «Vamos a algún lado a reclamar», pero no toman una decisión, esa es la verdad. Cuando nosotros lo hicimos tampoco recibimos tanto apoyo. Independiente de la administración que esté en el municipio, tampoco, porque nosotros hemos tenido muchos problemas desde hace tiempo con el vertedero y siempre salen ganando ellos, en la suma y resta siempre salen ganando, y nosotros somos los que reclamamos nomás prácticamente por reclamar, pero hay que estar acá. Ellos nunca han venido a darse una vuelta, yo los invito a que vengan, a las autoridades a quienes escucha, a ustedes si quieren vengan a darse una vuelta en la noche o en la mañana, para que sientan el desagradable olor con el que vivimos nosotros y puedan ir también a visitar la planta de tratamiento del Algarrobal, los van a recibir con mucho gusto para que vean cómo funciona y también después podrían ir al vertedero y ver cómo funciona para formarse una idea.

– ¿Ustedes están como abandonados por las autoridades?

– Es que en ese tema con el vertedero siempre ha sido así, nosotros siempre nos hemos sentido así, como que no existimos en esa parte. Les quiero recordar, aunque suene majadero, cuando les dieron la resolución para funcionar ellos declararon que no vivían cerca de ningún pueblo, y menos que existía el colegio del Algarrobal, o sea desde el principio ellos han mentido en su funcionamiento. Nosotros estamos a menos de un kilómetro de ellos, entonces desde el principio mintieron para que le dieran autorización, obviando que estamos nosotros acá al lado, que somos más de mil habitantes, y que está el Colegio Heriberto Bermúdez Cruz. Ellos pusieron, en sus antecedentes para solicitar el permiso y funcionar, que el colegio más cerca que queda de nosotros sería el Sunnyland que está en el Callejón Los Naranjos, nada que ver.

Finalmente la dirigente emplazó a las autoridades que puedan ayudarles en algún tipo de fiscalización al lugar.

Cómo medio de comunicación concurrimos donde se supone están las oficinas de calle San Martín, pero no salió nadie, no hay ninguna identificación alusiva a la empresa, y aunque llamamos a un celular que había en una ventana, lamentablemente no contestaron para poder haber obtenido alguna versión.