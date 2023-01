Familiares de Aarón Araya piden una cadena de oración por el pequeño

Este pasado fin de semana se realizó el bingo a beneficio del pequeño Aarón Araya Meza, quien sufre de ‘Exeresis Remanente Tumural’, o más conocido como ‘Tumor Cerebral’. Las cuentas del evento fueron positivas, pero ahora la familia pide que se realice una cadena de oración este próximo jueves.

El pequeño Aaron, de sólo 10 años de edad, fue diagnosticado con el terrible mal en la quincena del mes de diciembre del año pasado. Hoy la familia necesita el apoyo de la comunidad del Valle del Aconcagua, puesto que, a pesar de haber logrado buenos dividendos, el menor está en un proceso que determinará el inicio de quimioterapia.

En este sentido, Susy Meza, tía del menor, sostuvo que aún necesitan fondos para el costo de radioterapias, pasajes, medicamentos, entre otros. Además, este próximo viernes se determinará el estado del pequeño, ante un inicio de quimioterapias, debido a una posible transfusión de sangre que necesite, lo cual mantiene preocupada a la familia.

La tía del menor enfatizó en que «hago un llamado a toda la comunidad de San Felipe, que se haga una oración el día jueves a la hora que ustedes puedan, para que solamente se le haga radioterapia, eso es lo que más le pido a Diosito, porque si sale todo mal esto, él se va a las quimios y con suerte ha pasado las radioterapias, porque tiene vómitos, no quiere comer».

Además, agregó que «si las personas quieren seguir apoyando, pero yo lo que pido es una oración, que oren, eso es lo que más necesitamos. El mensaje es que las personas que quieran seguir aportando, aunque sea muy pequeño, ya que una cosa pequeñita puede hacer muchas cosas. Yo digo, Dios siempre premia a las personas de buen corazón», expresó.

Finalmente, Susy Meza aprovechó la instancia para agradecer a todos los artistas que dieron vida a este bingo, además de todos aquellos que aportaron de diferente manera. «Quiero agradecer al joven ‘Spiderman’, lo hizo excelente el muchacho, una voluntad de oro, porque mi sobrino estuvo en el bingo y estaba muy feliz. De los artistas, siempre se ha dicho que ellos son el corazón del valle, porque dieron todo. Lo que es la señora Janeth, quien hace de ‘Ana Gabriel’; don Cristian, ‘El Charro’; una lolita de 12 años que tiene una voz magnífica; el niño del Brava, Miguelito que le digo yo, pero es ‘Maikel Sabor’; la ‘Flor del Valle’, que no la quiero dejar atrás; unos muchachos que cantan reggaetón, uno se llama Ignacio y cantó excelente; y una señora de la Santa Brígida que se llama Gianella. Agradecerles a ellos, ya que estuvo precioso el bingo, estuvo muy lindo.

«Quiero agradecer aportes de don Guillermo de la Municipalidad de Santa María; de la señora Patricia, que vende congelados en la Alameda Chacabuco; a don Augusto de la carnicería ‘Zhary’; a la ‘Botillería Maipú’; y ‘El Sureño’. Como persona yo estoy muy agradecida de ellos, las personas que me donaron y muchas que llegaron con premios, otras que me hicieron donaciones por transferencia, que no los conozco, pero quiero también quiero dar las gracias. Además, dar las gracias a quienes llamaron por teléfono para saber cómo estaba el niño. A pesar de eso, yo quiero decir que a las personas que hagan un bingo, que estén en esta situación, no se acerquen ni al ‘Abcdin’, ni al ‘París’, porque lo primero que me dijeron era que no estaban los recursos», concluyó.

Reiteramos la Cuenta Rut de la madre de Aaron, Karin Meza Espíndola, la cual es: 11.516.508-9, o el número telefónico de su tía, Susy Meza, que es el +56 9 79199080. Esto, para quienes puedan y quieran colaborar con la familia del pequeño.