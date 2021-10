Padres de Valeria Ortiz siguen rogando al Tribunal de Familia les entregue a sus nietos

Pequeñitos permanecen en hogar de una hermana del imputado:

Imputado continúa en Prisión Preventiva en cárcel de Valparaíso. Abuela puede acceder a sus nietos ocasionalmente. Padres de Valeria aseguran que su abogada no luchó por la tutela de sus hijos, y que no los atiende ahora.

Luego que algunos olvidaran quizás la tragedia ocurrida a finales de marzo de este año en Algarrobal, en la que la joven Valeria Ortiz Oyarzún, madre de dos pequeños, muriera a manos de su compañero sentimental, la madre de Valeria, doña Edith Oyarzún, se contactó con Diario El Trabajo para hacer un reclamo contra el Tribunal de Familia, pues ella argumenta que no le parece justo que sus dos nietos, ambos hijos de Valeria, su hija, quedaran bajo custodia de la hermana del imputado por su muerte.

Como se sabe, el imputado confeso de esta causa, Armando Contreras Ramírez, continúa aún en Prisión Preventiva en una cárcel de Valparaíso,

El caso que reclama la familia de Valeria, es que mientras los familiares del imputado por el homicidio de la joven madre viajan con regularidad al sur del país y disfrutan de la niñez y compañía de los pequeños, sus abuelos, los papás de Valeria, viven en cambio sin tener acceso, o sea, que en este escenario los papás de Valeria la perdieron a ella y también a sus nietos, mientras que el Juzgado de Familia sigue beneficiando a la familia del presunto asesino, quien aparentemente está solicitando ser trasladado a otra región del país (no confirmado), lo que hace temer a los papás de Valeria perder contacto del todo con sus nietos.

RECLAMA SUS NIETOS

Así nos describió doña Edith la situación que está viviendo sin su hija ni sus nietos a su lado: «Sabe que después de la cuestión de la Valeria, de su muerte, yo pensaba que la hermana de quien la mató me iba a entregar a mis nietos, pero no fue así. Yo lo único que le pido a ella (la hermana del imputado) es que se ponga la mano al corazón como mamá y que me traigan los niños, porque yo a mi hija no la volveré a tener, y eso es lo que yo pido, que me entregue los niños. Yo voy a ser feliz con mis nietos, la niña tiene 4 años y el varón cumplió sus 7 años de edad el pasado 15 de agosto», comenta doña Edith.

– ¿Qué le dice el Tribunal sobre la tuición de sus nietos?

– Le dieron todo el favor a ella, aunque yo expliqué todo mi sufrimiento, pero igual nada. Igual yo los días sábado los voy a buscar a las 12 hasta las 7 de la tarde, el día domingo también voy a buscarlos; yo salgo con ellos, almorzamos y salimos juntos. Ella no me pone problemas que yo vaya a buscarlos, nada, aún así lo único que yo le pido a ella que se ponga la mano en el corazón como mamá y como abuela, porque ella también es abuela, que me entregue los niños, yo nada más le pido eso.

HABLA DON PEDRO

También el esposo de doña Edith y padrastro de Valeria, Pedro González Muñoz, habló con nuestro medio para expresar su desconcierto.

«Estoy indignado, en esta situación el Tribunal de Familia le ha dado todo el favor a la tía, a la hermana del homicida (…), ella es la que tiene todas las comodidades y tutela total de los hijos de Valeria, a nosotros nos han dejado fuera (…) Y cuando llegamos a la casa de esta tía, salen todos ellos en masa, como para atemorizarnos (…) La abogada, Nuria Vivanco, que tenemos cuando fuimos a la audiencia por los niños, sólo escuchamos el juicio, nuestra abogada nada hizo para luchar por su abuela, mi mujer, para tener la custodia de los nietos, y ahora cuando vamos a su oficina ella ya no nos atiende», comentó desanimado don Pedro.

Diario El Trabajo contactó vía WhatsApp a la abogada mencionada por don Pedro, se enteró del comentario de su cliente, pero declinó darnos alguna respuesta sobre el caso mismo.

Roberto González Short