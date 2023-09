Gran Bingo en Población El Esfuerzo para vecina con graves enfermedades

Mujer de 58 años necesita reunir un millón de pesos para comprarse insumos médicos y silla de ruedas.-

Ya hay varios artistas locales confirmados para lo que será el gran bingo que se realizará el próximo sábado 7 de octubre en la cancha de Población El Esfuerzo, a beneficio de Olga Herrera Lillo, mujer de 58 años que tiene graves problemas de salud que le impiden salir a trabajar y tener una buena calidad de vida.

Tomamos contacto con ella para, como medio de comunicación, poder ayudarla en la difusión y a la vez contar su historia.

Según nos indicó, necesita «comprar insumos médicos; una silla de ruedas especial para mí, por mi condición de obesidad; necesito comprar un tubo de oxígeno con sus respectivos nanómetros para movilizarme, porque soy dependiente de oxígeno las 24 horas del día, para ir a mis controles médicos, las recargas del tubo chico porque eso no lo dan en el servicio de salud, eso hay que pagarlo particular, y el hospital a mí me da dos tubos de oxígeno grandes que son para tenerlos aquí en mi casa. Yo todo el día y la noche con oxígeno. Son muchas las cosas que se necesitan en esta condición».

Agrega más adelante que tiene problemas respiratorios después de sufrir un cáncer de mamas del cual aún está en tratamiento. «Estuve tres semanas hospitalizada en el hospital San Camilo, el doctor me dice que producto de las quimios, las radios, a mí los pulmones quedaron en un 45% y soy oxígeno dependiente. Una lástima porque uno acostumbrada a hacer todo en la casa, tengo que depender de mis vecinos, de mis hijos cuando vienen, y una nuera que me transporta al hospital, me lleva a todos lados, me va a buscar los tubos de oxígeno al hospital también, y necesito comprarme una silla de ruedas grande, especial, y un tubo chico de oxígeno».

– ¿Usted tiene alguna meta de reunir en este bingo?, porque cuánto le cuesta todo eso que necesita.

– Como un millón de pesos, es harto, pero apelando a la fe nomás y que Dios me acompañe, que salga todo bien, llegar a esa meta y comprar lo que yo necesito.

– O alguien que pueda donarle, ¿ha visto alguna institución o no?

– No, nadie, aparte de los vecinos y amigos. Trabajé muchos años de temporera, pero ninguna institución ha dicho le voy a donar por último las ‘nariceras’ (elemento que pone en la nariz con el oxígeno), porque son baratas, valen mil pesos, pero nadie.

– ¿De qué vive usted, de alguna pensión?

– Yo no tengo pensión porque me dijeron que yo no estaba capacitada para una pensión. Yo tengo plata en la AFP, hice las gestiones y el Compin me rechazó mi pensión.

– ¿Por qué usted no puede trabajar?

– Cómo voy a andar con el tubo de oxígeno trabajando, no puedo trabajar. Yo de lo que vivo es… o sea lo que uno recibe y lo que los niños míos, ellos tienen sus respectivas familias, me ayudan.

– Puede sonar dura la pregunta, pero ¿cómo se siente con su vida?

– Tengo una muy mala calidad de vida, muy mala calidad de vida; si voy al baño saturo 46, no puedo barrer el patio, la casa; una vecina de al lado viene ayudarme a hacer el aseo, no puedo lavar.

– ¿Usted está postrada en cama o sentada en un sillón?

– Mire, me vengo al comedor y me siento aquí un rato y ya veo que cuando me falta mucho el oxígeno me tengo que ir a acostar y ponerme o me siento en la cama también, no puedo hacer mis cosas sola. Antes estaba acostumbrada a levantarme a las 5 de la mañana, yo hacía pan amasado, lo vendía, me iba a trabajar al packing y ahora uno no puede hacer nada.

– Para cerrar y agradecer, haga la invitación porque el día sábado 7 de octubre se va a realizar el bingo en su beneficio.

– Sí, en la Población El Esfuerzo. Dejo a toda la gente invitada, a todos los conocidos, las personas que quieran cooperar, van a vender papas fritas, completos, sopaipillas, bebidas. A cooperar con mi bingo por favor.

– ¿Cómo se siente usted con tener que realizar este tipo de actividades para juntar dinero y comprar lo que necesita para llevar una vida buena?

– Mal oiga, mal me siento, porque yo cuando viajaba a Valparaíso, a las quimios, a mí me llevaba mi familia, yo nunca tuve la cooperación. Yo tengo mi plata en la AFP, porque a uno no le entregan la plata, y uno podría comprar estas cosas que necesita. Pero a usted le queda un mes o dos meses de vida, no me van a dar la plata hasta esa fecha. Porque yo igual podría tener una pensión y decir «bueno, esta señora está mal, no puede caminar, no puede hacer nada, entonces le vamos a dar todo lo que le queda en la AFP». Me sobraría mucho más, pero lamentablemente mientras uno no tenga una… que diga voy a morir en un mes o dos meses, no me van a entregar mi plata, ni siquiera para una pensión. Ahora la señorita asistente social del consultorio me está gestionando recién un carné de discapacidad para que yo pueda volver a postular a la pensión, y ahí dijo que no me la iban a rechazar, pero mientras no me llega, se demora tres meses en llegar el certificado de discapacidad, y a veces uno no tiene el tiempo que se requiere o a veces hay días que yo amanezco mal, mal.

Cabe destacar que en el bingo estarán participando los artistas locales ya confirmados: Flor del Valle, Charrita Pascal, Fabián Puebla, Lucero Fernández, Rancherita, Ambar Robles, Manuel Jesús El Charrito, @CASAMISTIKAHOUSEDRAG

El valor del cartón es de 2 mil pesos.

Al finalizar la conversación nos autoriza a dejar su número telefónico en caso de que alguien quiera ayudarla: +56 9 5746 4398.

