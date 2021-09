Fiscal Jefe desmiente que dos pacientes graves fallecieran:

Dirigente Luis Calderón reclama ‘poca transparencia’ de autoridades sobre causas del siniestro. Afirma que una paciente remitida de prisión habría iniciado el fuego, y que la tienen incomunicada en Putaendo.

Pasado más de un mes tras ocurrida la tragedia que enlutó a seis familias de pacientes del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, a raíz del incendio del Hogar Protegido en Carlos Condell, hasta el día de hoy el presidente de la junta de vecinos Los Dominicos, Luis Calderón Carvajal, solicitó a Diario El Trabajo expresar su malestar por el silencio que las autoridades estarían guardando en torno a este caso.

«Yo soy el presidente de la junta de vecinos Los Dominicos, dentro de la cual el vecindario en general me han manifestado que hay bastante preocupación por lo acontecido ya hace más de un mes en nuestro sector. A mí como presidente la ley me pide dar cuenta de la situación de mis vecinos, porque paso a ser el representante legal de ellos, lógico que necesito saber qué pasó con los vecinos que fallecieron, tenemos entendido que las dos personas que estaban gravísimas con su sistema respiratorio quemado también fallecieron», indica el dirigente.

– ¿Quién le confirma a usted esa información, alguien de confianza?

– Me lo confirma un funcionario de Salud, quien me solicitó reserva absoluta y manifestándome dos situaciones: Una de ellas es que estos dos vecinos nuestros que eran pacientes del Psiquiátrico y que tenían su sistema respiratorio quemado, habían fallecido en Santiago, y lo otro que me manifestó, es que en el Psiquiátrico de Putaendo están aislados tres pacientes, dos hombres y una mujer, y se me informa que dentro de esas tres personas que no las dejan hablar con nadie porque están aisladas, una de ellas es la persona que provocó este lamentable accidente.

– Don Luis, entendemos que a usted como encargado legal de todo el barrio y con la voz de todos los vecinos, le llegue información más especial, más clasificada que al público, inclusive que a la prensa sobre este caso puntual, cuéntenos qué versión o hipótesis es la que le han comentado gente de confianza.

– Bueno, hasta el momento este hecho ya ha sucedido hace poco más de un mes, y es lamentable que a nivel general de las autoridades como que todo esto se está encubriendo a alguien, en una situación que es lamentable porque son personas humanas las que estaban aquí y no eran sacos de papas, por lo tanto, la Seremi de Salud tiene la obligación de dar cierta información pública junto al Servicio de Salud, ellos tienen la responsabilidad y quién era la persona que está lucrando con ello, porque aquí tenemos entendido que hay una persona que lucra con todos estos hogares y es la única persona que se gana, se adjudica todas las licitaciones del Hospital Psiquiátrico y eso es lamentable, porque ya pasa a ser una situación en la cual y encubierta digo yo, a mi parecer, porque él no aparece en ninguna parte, ni en la prensa ni en ningún papel.

– ¿Quién es esa persona?

– De ahí me manifestaron del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, que hay un señor que se llama Palavecino, no lo conozco, no sé quién es, porque nunca se presentó en nuestra junta de vecinos.

– Entiendo que se manejan versiones confidencialmente sobre la persona que habría prendido fuego a este Hogar Protegido, ¿qué sabe usted al respecto?

– Por lo que manifestó esa niña (…), ese día ella era la auxiliar que estaba al cuidado de estos pacientes. Ella manifestó que el fuego se habría iniciado en la cama de una paciente. Ella (la auxiliar) estaba pronto ya a retirarse a su descanso, y se dio cuenta al observar que de la cama de una paciente estaba saliendo humo y posteriormente empezó a salir fuego rápidamente.

– ¿Quién le relata a usted esta información sobre esta paciente?

– Un señor como le digo que es enfermero de Putaendo, manifestó que esta persona venía de otra ciudad, que había cometido algunos delitos similares y la poca acuciosidad que tienen ciertos servicios de Putaendo o el hospital psiquiátrico, partiendo de su directora hacia abajo, parece que le buscan ‘clientes’ a estos Hogares, porque cómo mandaron a esta persona o a esta paciente que venía prácticamente de un centro de reclusión al psiquiátrico, la vienen a mandar a un Hogar donde el Servicio de Salud manifestó que los pacientes estaban listos para que se fueran a sus hogares, y eso es un poco raro, por no decir una falta de ética, una falta de profesionalismo del hospital psiquiátrico.

– ¿Algo más que quiera compartir?

– Solamente que hagan público, porque este tema es un lunar negro y una situación muy compleja para la ciudad entera, ya que no es primera vez en la historia de San Felipe que se quema un hogar de este tipo con seis u ocho fallecidos, y eso en la historia de San Felipe. Recordemos que en San Felipe en poco tiempo se han incendiado tres hogares de adultos mayores, uno en calle San Martín, el segundo en Abraham Ahumada, entre Chacabuco y Artemón Cifuentes, con una persona fallecida, y ahora este Hogar Protegido con seis muertos confirmados.

DESMIENTEN MUERTES

Diario El Trabajo consultó al fiscal jefe del Ministerio Público Eduardo Fajardo de la Cuba, sobre la condición de salud de los dos pacientes que Calderón afirma que murieron. La autoridad judicial desmintió tal información: «Sobre los dos pacientes que me consulta, hasta donde sé al día de hoy están con vida (ayer jueves), y sobre si existen o no detenidos o sospechosos por este caso, la Indagatoria está en la etapa de Recolección de antecedentes y pericias, de modo que aún no se imputa responsabilidad en el hecho a persona determinada, más adelante puede cambiar», indicó Fajardo.

Roberto González Short