Maestro carnicero necesita más de 7 millones para operación a la cadera

«Un día me fui a levantar para ir a trabajar y no pude salir de la cama», asegura afligido vecino sanfelipeño.-

Sergio Díaz Neira tiene 71 años de edad. Trabajó durante 20 años en Carnes Kar de calle Prat en San Felipe, y últimamente en carnicería Aconcagua, pero un día se fue a levantar para ir a trabajar y simplemente no pudo levantarse de la cama.

De inmediato se encendieron las alarmas, procediendo a realizarse exámenes, sus hijos lo llevaron a Santiago donde el diagnóstico fue catastrófico: necropsia en el fémur de la cadera. Es decir, presentaba tejidos muertos y lo peor, si no se opera dentro de un año podría quedar en silla de ruedas. Por eso junto a su familia están realizando rifas para poder juntar dinero para operarse en el sistema privado, donde la operación tiene un costo sobre los 7 millones de pesos. Dice que fue inscrito en el sistema público AUGE, actual GES, donde sólo debe esperar quizás seis u ocho meses o tal vez un año.

Primero lo vimos pasar por la Plaza de Armas de San Felipe caminando apoyado en sus bastones, y luego en calle Portus donde decidimos conversar con él.

– Don Sergio, lo vemos caminando aquí en la calle, usted trabajó por años en carnicería y lo vemos mal hoy día, con muletas, ¿qué le pasó?

– Sí, desgraciadamente arrastraba una enfermedad de mucho tiempo y yo no tenía idea prácticamente, me dio de un día para otro; un día me fui a levantar para ir a trabajar y no pude salir de la cama. Me hice varios exámenes en Viña, aquí en San Felipe, los niños me llevaron a una clínica a Santiago, y allá con los exámenes que me hicieron descubrieron que tengo necropsia en el fémur de la cadera, significa que son tejidos muertos, ya no se recuperan, no se regeneran y sí o sí tengo que ponerme una prótesis, de lo contrario voy camino a la silla de ruedas. De aquí a un año tendría que estar ya operado para no tener problemas.

– ¿Cómo se siente con todo esto?, porque era un hombre activo cuando atendía detrás del mesón.

– Mal, bueno la gente que me conoce. Yo trabajé muchos años en Carnes Kar, estuve 20 años; de ahí salí y últimamente estaba trabajando en la carnicería Aconcagua, y la semana de la pascua me empezó la molestia en la pierna y de ahí no he podido trabajar. Usted sabe que las pensiones aquí en Chile son lo mínimo, así es que con mi familia estamos viendo los recursos o ver la manera de poder operarme por el sistema público o por el privado, pero para el privado tengo el problema que la operación me sale $7.400.000 y ¿de dónde?, ¿cómo?.

– Hemos visto listas de rifas específicamente en el local de Carnes Kar de Prat, ¿están haciendo rifas ustedes?

– Sí, mis hijos organizaron una rifa para el 30 de junio, ese día se va a tirar. Hay varios premios, cerca de 30 ó 26 con un premio mayor de $ 100.000. Todo esto ha sido gracias a Dios por donaciones de gente que a uno lo conoce y lo está apoyando.

– ¿Pero a usted le gustaría realizarse esta operación en el sistema público?

– A mí recién hace dos semanas atrás me ingresaron al sistema público por el AUGE, pero el problema es que esto a mí, lo que me dijo el médico en Santiago, ojalá dentro de un año estuviera operado, porque si no voy a tener serios problemas para caminar y arriesgo quedar en silla de ruedas, y yo me siento capacitado de trabajar todavía. Si yo soy una persona activa.

– ¿Cuántos años tiene don Sergio?

– Tengo 71 años.

– Como dice usted, todavía se siente útil en ese sentido para poder trabajar.

– Para trabajar sí.

– O sea no lo puede hacer ahora por un tema de salud, nada más.

– Por un tema de salud no lo he podido hacer y ver, confiar en Dios que esto me salga luego.

– ¿En el auge se podrá apurar ahora que se está haciendo público?, porque se están tramitando más rápido ahora las listas de espera.

– Yo creo que sí, como le digo yo hace dos semanas fui a Los Andes, me ingresaron, me dijeron que tenía que esperar el llamado, pueden ser seis, ocho meses, tal vez un año, pero es lo que hay que esperar; lo ideal sería antes de un año.

– Lo otro, don Sergio, para la gente que lo conoce a usted, ¿dónde hay listas de rifas para que le cooperen, solamente en Carnes Kar?

– En estos momentos en Carnes Kar, ahora voy a pasar a dejar unas listas a la carnicería Aconcagua, porque me pidieron que dejara ahí y la gente que quiera cooperar.

– ¿Cómo lo puede hacer, alguna cuenta RUT?

– A mi cuenta RUT que es 6.682.347-4.

– ¿A nombre de quién?

– Sergio Díaz Neira y mi número telefónico es 961235937 para las personas que quieran cooperar, ayudarme de alguna manera, ‘pucha’ les estaría eternamente agradecido.

– ¿Alguna vez pensó que podría pasarle esto?

– No, no.

– ¿Ir a levantarse y no poder hacerlo?

– No.

– Porque usted se movía de allá para acá detrás del mesón.

– Nooo, y que me atacara así tan de repente, si esto como le digo fue prácticamente de un día a otro no pude levantarme y empecé con las molestias hasta el día de hoy. Usted me ve que tengo que andar hasta con bastones.

