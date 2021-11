Mujer denuncia violación por sujeto que le arrienda una habitación

Fisalía local de San Felipe investiga el caso:

Una investigación por violación está llevando a cabo el fiscal especialista en delitos sexuales, Alejandro Bustos, luego que una mujer denunciara ante Carabineros haber sido agredida sexualmente por el hombre que es quien le arrienda una habitación para vivir.

Según el fiscal Alejandro Bustos, el día 3 de noviembre en horas de la mañana, «una mujer de 56 años concurrió a la Segunda Comisaría de San Felipe y denunció que el día 29 de octubre, el arrendador del domicilio donde ella reside había compartido bebidas alcohólicas con ella y posteriormente la habría forzado a mantener relaciones sexuales, aprovechando el estado de intemperancia en que se encontraba la denunciante. Los hechos se encuentran en conocimiento de la fiscalía y están en estado de investigación», dijo.

Nuestro medio supo de la víctima y conversamos con ella, indicando que el acusado le dio a la fuerza «chicha con vino blanco, alcohol, me dio aguardiente el hombre, y después me pescó a la fuerza, me violó, me pegó en la espalda. Me dio un golpe aquí en la espalda, me pegó aquí en las piernas, me metió un pañuelo aquí en la boca, después pescó así una cuchilla, quería matarme el hombre, me pescó del cuello y un solo ‘bolazo’ me dio, quería hacer un crimen conmigo el hombre. Yo tomo Diazepam, soy epiléptica yo, tengo hipertensión, soy diabética y el hombre abusó de mí toda la noche».

– Cuando dice que abusó de usted, ¿qué le hizo?

– Me violó… me violó a mí a la fuerza el hombre.

– ¿Hizo la denuncia?

– Claro que hice la denuncia.

– ¿Fue al hospital?

– Fui al hospital, hice todo eso. Me encontraron que el hombre me violó a mí a la fuerza. Le quieren hacer daño a uno donde la ven enferma. Porque toma pastillas uno. Yo tomo unas que me da el médico. Diazepam.

– ¿Oiga ese caballero que denuncia es él que le arrienda a usted?

– Sí, él que me arrienda una pieza chica con una cama adentro.

– ¿En qué sector?

– En el sector de Las Acacias para allá en el pasaje El Roble para adentro.

Por respeto a la víctima mantenemos su identidad en reserva.

Al finalizar dice que ahora vive en el albergue, donde se encuentra actualmente pernoctando.

QUÉ ES VIOLACIÓN

Comete el delito de violación el que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, sea cual fuere su sexo. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independiente de su sexo o género.