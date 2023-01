Pesar por deceso de querido profesor y ex concejal Dante Rodríguez Vásquez

Ayer a eso de las 12:30 horas, a los 74 años de edad y rodeado de familiares, murió el conocido y querido profesor y ex concejal de San Felipe, Dante Rodríguez Vásquez. Así lo informó su hijo, también profesor de educación física, Felipe Rodríguez Viveros, y su otra hija Andrea, destacada odontóloga de San Felipe.

Al conversar, Felipe agradece a todas las personas que conocieron a su padre, agregando que se sentía orgulloso «por todo lo que le entregó a la comunidad de San Felipe, todo el amor que le tenía a esta ciudad; lamentablemente él nos acaba de dejar ahora, alrededor de las 12:30, se fue tranquilo, estuve con él hasta el último momento, es un gran profesor, un gran ser humano mi padre, con un corazón totalmente noble. Lo más posible es que se vele en la Catedral, están realizando las gestiones para poderlo hacer. Decirle a toda la comunidad muchas gracias por la compañía, en todo momento durante el año pasado, desde que se operó mi padre, siempre nos sentimos acompañados por toda la gente, por el cariño que mi papá siempre ha provocado; agradecer todo el esfuerzo que hicieron, lo tuvimos un rato bien entre septiembre y noviembre, aprovechando al máximo. Agradecer a toda la comunidad de San Felipe, a toda la gente que reconoce en él a un buen hombre, a todas las personas que él estuvo apoyando, hemos tenido un sinnúmero de llamadas de apoyo, de cadenas de oración que hicieron por mi papá, a toda esa gente agradecer de corazón mucho el cariño y el amor que le han entregado a mi papi», señala.

– ¿Cómo fueron sus últimos días?

– Mira a mi papá le dio una bacteria en el mes de noviembre, lo tiró nuevamente a la cama porque él se había estado rehabilitando ya de la operación de la aneurisma que tuvo en la aorta, así es que se postró y los últimos días estaba sufriendo, las últimas semanas fueron muy difíciles, tuvimos mucha comunicación, me vio salir campeón nacional de básquetbol, me pidió que asistiera, se alegró mucho cuando le traje la copa, y acá acompañándolo todo el rato porque él fue un extraordinario papá, abuelo, profesor de educación física, me inspiré por él para estudiar la misma carrera; aparte de ser mi padre, fuimos colegas, disfrutamos mucho del deporte en los diferentes gimnasios de acá de San Felipe, así es que los últimos días fueron un poco de sufrimiento , no podía hablar mucho, pero se fue tranquilo, lo más importante se fue tranquilo, estuve con él hasta el último segundo, quedó contento de toda la gente que nos está acompañando en estos momentos y de toda la comunidad de San Felipe. Siempre mi papá lo dijo, antes de ser chileno él era sanfelipeño, así es que agradecerles a todos. Hago esta entrevista solamente por respeto a mi padre, porque él hubiera querido que hubiera hablado. Agradezco a toda la gente de San Felipe por sus miles de cariños y todo el apoyo que le dieron a mi papá, él fue muy feliz en su vida.

– Concuerdo plenamente contigo en el sentido que él hubiera querido que se hablara de su fallecimiento, porque era una muy buena persona, dialogante muy querido, uno lo veía en los concejos, no era alguien que anduviera confrontando, sino que, siempre buscando el diálogo, la conversación grata, sin odiosidades.

– Sí, el chiste, la alegría, y se acordaba de toda la familia, las personas, de las miles de anécdotas que le pasaron en vida como profesor, atleta, futbolista, todo lo que le entregó al basquetbol… Fue extraordinario realmente como ser humano, papá, abuelo, así es que agradecer, y esto lo estoy haciendo porque a él le gustaba la fama, este contacto lo hago en honor a él, a todo lo que le entregó a la comunidad; fue concejal 12 años, primera mayoría la última vez que fue elegido, una extraordinaria persona, con un corazón noble que le ayudaba a todos en silencio, siempre ayudó a mucha gente en silencio, eso hay que reconocerlo. También en todo ese tiempo de dictadura luchó por los derechos humanos que él se atrevió como pocas personas en esos momentos, entonces siempre hay que agradecer a las personas valientes que se entregaron por las demás y creo que mi papá es uno de esos.

Indicar que los restos del ‘profe Dante’ están siendo velados en la Catedral de San Felipe y su funeral se realizará el día de hoy a las 15:00 horas.