Piden al municipio cumplir fiscalización y publicidad comprometidas

Comerciantes de ‘Barriferia’ frente al terminal de buses:

Una situación bastante incómoda, molesta, es la que está viviendo un grupo de comerciantes reunidos en ‘Barriferia’, que se instala frente al terminal de buses en la Avenida Yungay. Reclaman porque desde la municipalidad no han recibido el apoyo necesario para poder trabajar tranquilos, pese a que llegaron a un acuerdo para dejar la calle y trasladarse a ese lugar para trabajar más tranquilos. Reclaman que no hay fiscalización a los demás que llegan al sector, menos publicidad, puntos que iban a ser apoyados desde el municipio.

Una de las comerciantes, Daniela Ojeda, dijo a nuestro medio que han golpeado muchas puertas para poder visibilizar su situación, pero no han encontrado respuestas.

– Cuéntale Daniela a la opinión pública la problemática que les afecta a ustedes o que están viviendo.

– Nosotros primero estuvimos en el suelo, en forma ilegal, éramos varias personas donde vendíamos ropa, cosas usadas, y ya con el tiempo se nos empezó a exigir legalizarnos y dentro de esa legalización era tener toldos 2×2 sí o sí y mesas también. Entonces se nos exigió, había mucha gente que en ese entonces no tenía los medios para comprar un toldo, porque baratos no son tampoco, y aún así nosotros tuvimos que acatar, si no la feria simplemente no se hacía. La problemática ahora es clara, la fiscalización no se cumple, tenemos una feria igual ilegal donde no fiscalizan y nosotros pensamos como ‘Barriferia’ que si hubiera sido así, hubiéramos seguido estando en el suelo. Como en la Barriferia las ventas han estado bastante malas, yo tengo gente que vive de esto, que la plata que gana un fin de semana lo usa para mercadería, para vivir, entonces al estar las cosas malas hemos perdido mucha gente porque ya no da, tenemos que pagar permiso, a veces literalmente juntan la plata del permiso del día y no tienen nada de ganancia.

– La problemática que ustedes están enfrentando es que se van a colocar algunos, no sé cómo llamarlos, ¿‘coleros’? Cuál es esa parte, por favor si pudieras graficar y explicar a la opinión pública.

– Sí, al frente del Buen Pastor que antes se instalaban con nosotros y tuvimos que conversar con ellos, de que ahí estábamos legal porque tampoco existe alguna publicidad por parte de la municipalidad para que la gente conozca la feria, a pesar que trabajamos con ellos, no existe, entonces mucha gente pensaba que nosotros éramos ilegales también, que simplemente nos habíamos organizado y habíamos tenido la idea de tener un toldo, teníamos que explicarles; unas entendían y otras claramente no, y al final los que salíamos perjudicados éramos nosotros que nos llevábamos garabatos, insultos, que nos queríamos adueñar de la alameda y varias cosas más, porque no existe fiscalización.

– ¿Se instala gente que es ilegal en el fondo?

– Sí, ahora están en la alameda al frente del Buen Pastor, y tampoco la problemática de que estén ahí, pero es como contradictorio de que a nosotros nos hayan exigido legalizarnos porque si no nos iban a quitar las cosas, a fiscalizar, y que ahora exista como esta diferencia de que estamos nosotros, que trabajando con la muni, y al lado hay gente que tampoco paga y nunca la fiscalizan.

– Entonces ‘para qué nos legalizamos nosotros’ en el fondo.

– Exactamente, eso es lo que pensamos. La verdad hemos tenido reuniones, la cosa queda en nada, como que al final ya la Barriferia se aburrió de hacer las cosas por la buena, de cumplir, porque al final perdíamos porque se pagan los permisos, cumplimos con lo que nos pedían, y de vuelta tampoco nos devuelven nada, incluso habíamos pedido unos días en la plaza con otras dos organizaciones, se nos negó y era la única manera de al menos salvar el mes, porque tampoco estábamos pidiendo una semana, pedíamos dos días una vez al mes para más o menos sacar los emprendimientos adelante, porque hay muchos que están cerrando. Las ferias ya se están achicando porque la gente no está vendiendo y no está dando.

– ¿Qué días se instalan o solamente los fines de semana?

– Nosotros nos instalamos los sábados de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde más o menos como máximo, porque ya se está oscureciendo temprano y tenemos gente adulta mayor, que van con niños, entonces con la humedad ahí en la alameda es peligroso quedarse hasta tan tarde. Y también pasa que nos riegan la alameda justo el día que nosotros vamos a ir, entonces la humedad ahí es insoportable.

– ¿Viene siendo esa la principal problemática o hay otras más?

– También a nosotros nos negaron la plaza, porque se supone que la municipalidad quiere impulsar las alamedas… el comercio en las alamedas, pero lo que pasa es que nosotros vemos que no hacen nada para impulsar que la gente vaya, las organizaciones que están en las alamedas se están organizando así, solas, como que cada una se hace publicidad y la gente prácticamente no las conoce.

– ¿Ustedes pedirían que se les hiciera publicidad también o está dentro de los compromisos que hay?

– Sí, está dentro de uno de los compromisos, hace ya como tres mese que vengo poniendo en carta, porque tuvimos que enviar una carta a la municipalidad donde ahí pedimos la rebaja del permiso, la publicidad, los fiscalizadores, esto no es algo que venga de ahora sino desde hace meses.

– ¿Han podido o logrado hablar con la alcaldesa o no?

– No, incluso hubo un tiempo en que le pedimos reunión a la alcaldesa y no se dio, también que iba a ir a la alameda a conocer la Barriferia, tampoco se dio la oportunidad. Sí nos hemos acercado a la municipalidad a conversar el tema con el administrador municipal y el jefe de fomento, que fue donde se conversó todas las cosas que nosotros estábamos pidiendo, que como Barriferia consideramos que no son grandes cosas, porque nosotros estamos trabajando junto con ellos.

– O sea ustedes se legalizaron, que era lo que se pedía en el fondo.

– Sí, desde enero si no es que desde diciembre, que hubo una pequeña feria navideña, que desde ahí estábamos pagando permiso algunas personas.

– Al finalizar y redondeando, ¿cuáles son los problemas que ustedes quieren visibilizar?

– Claramente que haya más compromiso por parte de la municipalidad con la Barriferia, porque de verdad se ha cumplido todo lo que se nos exigió. Que nos den por favor una oportunidad una vez al mes en la Plaza de Armas, porque sinceramente ahí la vez que estuvimos se vendió bien, la gente pudo al menos salvar el mes, y si quieren que la gente vaya a la alameda, que le hagan publicidad o que vengan acá lo publiciten, lo pongan en Instagram, Facebook, pero que hay como un compromiso de parte de ellos hacia nosotros.

Reconoce que lo mejor era quedarse como ilegales, «porque no hay diferencias», señala.

Dice que hay personas que venden 3 mil pesos al día, que es para pagar el permiso. Incuso confiesa que un fin de semana ella vendió mil pesos.

– ¿Cómo viven?

– Es complicado porque claramente… incluso tengo gente que no tiene locomoción y se tiene que conseguir un taxi que quiera llevarlos con el toldo, entonces a parte de lo que tienen que pagar en permisos, tiene que pagar el radio taxi ida y vuelta, más ‘lo que pueden ganar’; hay veces que no ganan nada y sacan plata de sus propios bolsillos, de lo poco y nada que tienen.

Actualmente son 21 personas y cuando operaban en forma ilegal eran 100.