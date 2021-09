Plaga de gigantescos ratones afecta a vecinas del Condominio Peumayén

Denuncian que ninguna autoridad les ha brindado ayuda necesaria para terminar con la plaga de guarenes aparecidos en sus patios.

Un grupo de vecinas del Condominio Peumayén están reclamando contra las autoridades porque no han recibido la ayuda necesaria para terminar con los problemas provocados por la presencia de ratones en los patios, los que según ellas son los responsables de unos hoyos que están apareciendo en algunos sectores, como por ejemplo al lado de la tapa de alcantarillado, entre otros. Las vecinas dicen que han recurrido a la municipalidad donde las han enviado al Serviu, pero nadie se ha hecho cargo de ayudarlas.

– Cuéntenos señora Patricia Silva el problema que tienen ustedes aquí en el Condominio Peumayén.

– Tenemos ratones, no son ratones chicos, es como crianza al parecer, me hicieron tira el alcantarillado donde va el desagüe de toda la mugre que viene del baño, todo eso, y me tienen todo roto, ya no sé qué hacer. He pedido ayuda y no he tenido solución. La verdad que por el tema de los ratones no soy sólo yo la afectada nomás, somos todos los vecinos.

– ¿Dónde ha solicitado ayuda?

– Fui a la muni, de la muni me mandaron al Serviu, no tuve solución. Hablé con el presidente de la población, que él me ha estado ayudando harto acá por el problema que tengo, y la verdad estamos todos afectados, todos los vecinos de acá por el tema de los ratones, mi problema del alcantarillado. Tengo hoyos por todos lados en mi patio y no sé qué hacer.

– ¿Cuánto tiempo lleva con este problema?

– De esto hace un mes atrás apareció un ratón. La vecina me avisó que tenía un ratón, yo nunca pensé que iba a tener ratones acá. Después del mes, a los días empezaron a aparecer hoyos en mi patio.

– ¿Sin que usted los hiciera, aparecieron de repente?

– Sin que los hiciéramos, empezaron a aparecer hoyos que dan para la vecina del otro lado también, y de esos me apareció un hoyo donde está el alcantarillado y tengo mierda afuera, tengo un cerámico puesto ahí. Esto es imposible, no se puede vivir así. Como le digo, he golpeado puertas y no he tenido solución.

Señalar que Patricia Silva vive en el pasaje Sueño y Esperanza número 701-A.

En el lugar también conversamos con Gisela Cáceres, quien nos relató que tenía el mismo problema que su vecina Patricia: «Sí, yo me di cuenta hace un mes como dice ella, que había un hoyo y que andaban para la pared de ella, y bueno mi perro empezó a ladrar, fuimos a ver y había un ratón ahí», dijo.

– ¿Son hoyos producto de la compactación del terreno o qué explicación puede ser?

– No, yo creo que son los mismos ratones que están haciendo el hoyo, van haciendo la cueva porque son como cuevas que tienen ahí abajo, y nos está afectando a varios vecinos.

– ¿A varios vecinos?

– Sí, aquí al lado.

Otra vecina afectada es Karín Morales que vive al lado. Manifiesta que ella al menos no tiene hoyos en su patio, «pero el ratón pasa por el lado de ahí, se va a un orificio que hay y pasa para el otro vecino. Ahí se va dando vuelta el ratón. Tambien hay una casa que lo vi como una semana atrás al ratón, estaba adentro de la casa trepando la cortina de la ventana, quizás cómo se metió. Hay otros vecinos que se les meten por el conducto de la lavadora o por la taza del baño».

– ¿Hay fotos, parece que son guarenes?

– Sí, son guarenes, no son ratones, son guarenes.

– ¿Han pedido ayuda como la señora Patricia Silva o no?

– Sí, hemos tratado de hablar.

– ¿Dónde han ido?

– Tratamos de hablar con Patricia Boffa, pero ella no dio ninguna solución. Porque no se ha podido.

Otra vecina, Ángela, reconoce que este problema les afecta a todos: «La verdad que estas casas se agradece mucho todos los gestos, que el gobierno nos ayudó, el municipio, pero están bien mal hechas. Usted me conoce, tuve problemas con mi techo, dos años seguidos, y al final la única persona que me dio solución a parte de ustedes la señora Patricia Boffa, me escuchó, me ayudó, ella me dio solución al problema del techo de mi casa, pero el problema lo tiene ahora la vecina que el ducto de su alcantarillado, su desagüe, que tiene que venir a dar a esta tapa redonda. Ese ducto se rompió no porque haya trabajo, no sé si se rompió con el tiempo o lo rompieron los ratones y eso es el problema. La caca está saliendo afuera. Aquí el olor en las tardes cuando sale el sol es terrible, imaginen la bajada de la casa de ella. Empezando a solucionar por ahí y luego nos ayude de cómo terminar con estos ratones que son tamaño de gatos estas cosas, son increíblemente grandes e imagínese las infecciones, al final vamos a terminar todos contagiados».

Desde la directiva de la Junta de Vecinos fue su presidente, Miguel Torres, quien señaló que seguían los problemas: «Hay un ratón subiendo por la ventana que da a la calle, el problema de los ratones afecta a muchos vecinos. Se están saliendo por los baños y donde lavan la ropa. Son muchos los que hay.

– ¿Cuál es el origen de este problema?

– No sabemos qué pasa.

Los vecinos esperan que alguna autoridad o entidad gubernamental les preste ayuda para poder solucionar este problema.

El condominio Peumayén se encuentra ubicado en la Avenida Encón.