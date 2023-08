‘Ranchera’ esperó 6 horas por atención a su hija en Urgencia del San Camilo

Decidió retirarse cuando le informaron que aún debería esperar otras dos horas más.-

Prácticamente seis horas estuvo esperando Débora Berríos, conocida cantante ranchera como ‘Flor del Valle’, por una atención médica para su hija Agustina en el servicio de urgencia del Hospital San Camilo. Finalmente se retiró dirigiéndose a Los Andes.

En conversación con nuestro medio nos contó el drama que le tocó vivir este día lunes en el servicio de urgencia del Hospital San Camilo, señalando que su hija tuvo un accidente en el colegio «y a las 13:40 horas llegué acá al servicio de urgencia, donde hasta esta hora todavía mi hija no es atendida y me dicen que la pueden atender en dos horas más. Anteriormente había hablado con una asistente social que ponen acá en urgencias, y me dice que no hay personal, que la infraestructura es mala, todo el tema. Yo le digo «imagínese todo lo que llevo esperando, seis horas, y mi hija todavía no ha comido nada», y me dice «ese no es mi problema». Yo le dije «es mala la respuesta que me está dando, no es que sea su problema, porque yo no puedo dejar a mi hija sola acá adentro para ir a comprar algo, no puedo tampoco salir a comprar porque la pueden llamar y si después vuelvo me van a decir «sí ya la llamamos, no la podemos atender». Entonces después sale a darme una respuesta y me dice «en dos horas pueden atenderla». Cómo voy a estar tantas horas esperando. Ahora me dice: «acá se ve por los signos vitales». Yo le digo «pero si ella tiene dolor, es dolor que tiene en su cuello», me dice que eso no se ve… se ven los signos vitales. Cómo voy a estar esperando tantas horas con mi hija desde veinte para las dos hasta esta hora (19:55), no creo que sea justo para un niño estar tantas horas esperando atención médica», señala.

También reconoce que reclamó por las otras personas que estaban esperando por horas y con mucho dolor. «Él me dice: ‘usted preocúpese por su hija, no por los demás’. Yo le dije ‘obviamente uno mira por los demás’. Ahí se ve que ellos son indolentes, les da lo mismo lo que estén sintiendo las demás personas.

– Ahora cuando van a ser las 8 de la tarde, ¿toma la decisión de retirarse mejor?

– Me retiré, no pude seguir esperando tanto, tantas horas con mi hija, además que anda con la ropa del colegio, no anda abrigada, no puedo estar esperando dos horas más, me voy sin atención.

– Increíble, seis horas de espera para no ser atendida.

– Lo que pasa es que debieran poner más médicos, no sé, hacer otra cosa, no podemos nosotros seguir aguantando este tipo de atención; o sea, acá iba a estar esperando 8 horas para que atendieran a mi hija.

– ¿Al final no fue atendida?

– No, no fue atendida porque yo ahora me voy retirando con mi hija.

– ¿Qué va hacer ahora, irse a la casa?

– Me voy a tener que ir a la casa y mañana (ayer) ver otra solución. Yo creo que es demasiado injusto para una niña estar esperando tantas horas una atención médica. En estos momentos dónde están los derechos de los niños, y pasa que si después llega un niño más grave, mi hija va a seguir quedando atrás y atrás porque la categorizaron C-4 por tener bien sus signos vitales, pero el dolor que ella siente, entonces es súper injusto.

