Reciben sus apartamentos pero con fugas de gas y grietas en las paredes

Cerca de 40 propietarios de Condominio El Porvenir en Michimalongo:

También se encontraron con pisos a desnivel y otras fallas estructurales. De la Cruz Inmobiliaria los tramita y no les da una solución ni respeta sus Garantías, aseguran.-

Lo que significó durante años una legítima espera por sus apartamentos nuevos, porque la pandemia no permitía que las obras concluyeran, finalmente se transformó en un angustioso Vía Crucis para las 120 familias que invirtieron sus ahorros o se endeudaron para comprar dichas propiedades, mismas que se ubican en Condominio El Porvenir (De la Cruz Inmobiliaria) a un costado de calle Michimalongo, complejo habitacional compuesto por cuatro torres de 30 apartamentos cada una.

BIEN TRAMITADOS

Diario El Trabajo visitó el lugar a solicitud de los propietarios, quienes aseguran haber recibido sus apartamentos con problemas de fugas de gas, problemas de agua potable, paredes agrietadas, pisos a desnivel y otras anomalías.

En este caso fue la joven Emely Novoa quien habló por sus vecinos:

«De partida, varios de los propietarios que estamos acá, en 2019 nos tenían que entregar los departamentos, con el tema de la pandemia se fue esto alargando, alargando, alargando, nos daban distintas fechas de entrega, después la iban postergando, seguían echándole la culpa a la pandemia, y en noviembre del 2021 nos entregaron a algunos propietarios el departamento, la mayoría con muchos defectos», comentó Novoa.

– ¿Cuántos son propietarios en total y cuáles son las fallas?

– En total son aproximadamente 40, o sea, en la totalidad de los departamentos son 120. Las principales fallas, la que nos tiene muy preocupados es la fuga de gas que existe en un departamento de la torre B405. Hemos tenido la presencia de técnicos certificados por Abastible que es la empresa que nos entrega suministros, y no hemos tenido respuesta de la empresa inmobiliaria, porque ellos son los que nos tienen que dar la solución, porque Abastible solamente se puede hacer cargo de una falla externa, pero la fuga es interna y la inmobiliaria no se quiere hacer cargo.

– ¿Cómo detectan ustedes esta fuga?

– Los técnicos dicen que es interno. Entonces la Inmobiliaria nos pone excusas, indican que no hay fugas, ellos han traído a sus propios técnicos supuestamente certificados, eso no nos consta a nosotros y nos dicen que no hay fugas y se lavan las manos diciendo que no hay fuga (…) según Abastible la fuga indica que es desde el medidor hacia el departamento (…) por lo menos ya fue revisado por tres técnicos certificando la fuga, pero la Inmobiliaria manda a sus técnicos y ellos dicen que no hay fuga, se niegan a reparar, no hay solución y ahora quieren enviar un cuarto técnico nuevamente de Abastible para que nuevamente certifique si existe o no existe fuga, pero no nos dan respuesta de reparación, pasando a llevar nuestra garantía que tenemos como consumidores.

DOM NOS RESPONDE

Nuestro medio solicitó una explicación al Municipio, fue Rodrigo Salinas, director de Obras Municipales subrogante, quien nos informó que «primero que todo, la recepción de las obras de la Dirección de Obras no tiene que ver con la calidad de las mismas, ni grietas que pueden ser fisuras pequeñas que no tienen nada que ver con la estructura del edificio. Y respecto al gas, en particular, lo que solicita la Dirección de Obras y lo que la ley mandata, es que traigan ellos las certificaciones que las emite la Secretaría de Electricidad y Combustibles. Son ellos quienes revisan que esté todo en regla y en orden. El Municipio no tiene injerencia en esa revisión, solamente de las certificaciones y con esos antecedentes, tanto la de gas, la eléctrica, las recepciones de Esval de agua y alcantarillado, más la obra edificada, la Dirección de Obras hace las recepciones. ¿Qué tiene que revisar la Dirección de Obras?, que el proyecto se haya ejecutado en concordancia con los permisos de edificación, quiere decir que haya cumplido con los distanciamientos, hayan construido lo que ellos presentaron y además que estén recepcionadas las obras de urbanización complementarias en este tipo de proyecto, quiere decir que las calles ya estén aprobadas y o sean aprobadas y recibidas por Serviu, o sea, que las obras de especialidades estén informadas ante la Secretaría de Electricidad y Combustible, porque tampoco se hacen en algunos casos la recepción, la prueba, hermeticidad y eso si se hace, pero lo hace una empresa certificadora, tampoco lo hace la Secretaría del Combustible, así que se entiende que los edificios están en condiciones de haber sido recepcionados, y si se omite la recepción y se puede entregar al uso de los vecinos, la etapa que está viviendo esta gente es una etapa súper normal en todos los proyectos inmobiliarios, se van a encontrar falencias eso es real porque la constructora no construye automóviles en un proceso estandarizado, por así decirlo, sino que intervienen distintos actores en una obra de esa complejidad y eventualmente van a encontrar detalles en el uso. Van a encontrar detalles como que no sé, la llave, por ejemplo, la abrieron y no salió el agua, porque la llave está mala por decir, pero que el sifón quedó mal atornillado, el sifón de desagüe y de repente se rebalsa un poco, cosas así, y que la empresa inmobiliaria sí o sí tiene que ir asistiendo con las reparaciones, las microfisuras y las grietas se producen en todas las obras y esa también tendrán que eventualmente repararla, desconozco yo el detalle, pero la ley los obliga, además por terminaciones a entregar una garantía de cinco años y por obra gruesa y por estructura una garantía de diez años, está mandatado por la ley», comentó Salinas.

SIN RESPUESTAS

Diario El Trabajo habló con quien nos atendió en Postventa en De la Cruz Inmobiliaria, sin embargo hasta el cierre de la presente nota no se nos entregó alguna respuesta sobre los reclamos de estos clientes. También hablamos con Serviu, pero ni Patricia Boffa ni Alex Villarroel nos dieron respuesta, en parte porque ambos están de vacaciones, y porque en este tipo de proyectos no corresponde al Serviu hacer revisión o supervisión de obras.

Roberto González Short