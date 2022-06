Reclaman malos olores en estero al parecer por aguas servidas

Vecinos sector Chorrillos en Santa María:

Un grave y probablemente peligroso problema está afectando al sector Chorrillos de Santa María, donde desde hace algún tiempo los vecinos han estado soportando nauseabundos olores que salen desde el estero. Según un vecino, de quien nos reservamos su identidad, los olores al parecer provendrían de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa Esval, por cuanto hay agua de dicha planta que cae al estero e incluso, en el límite donde ambas se juntan, se forma una abundante espuma, típica de las aguas servidas.

Señalar que como medio de comunicación estuvimos en el lugar y algo de mal olor percibimos pese a estar con mascarilla.

En conversación con el vecino, nos dice que «el tema grave acá son los malos olores en la noche, se supone que es de la planta de tratamiento de Esval. Hoy día el tema es menor porque el estero trajo agua ayer (…), por lo tanto hoy día no hay tanto mal olor. Pero la semana pasada fue insoportable y este tema viene hace mucho rato. En ciertas ocasiones es bastante grave, de repente no es tan grave, pero es preocupante el tema y se ha dado aviso a las autoridades, se han tomado algunas medidas, pero el tema continúa. Como le explico, la semana pasada fue grave, grave, grave porque en las casas era insoportable, y se presentó el reclamo a la junta de vecinos, ellos lo presentaron al servicio de salud, pero no ha habido respuesta todavía al tema. Entonces el motivo de esto es para explicarles que todos tenemos derecho a vivir sin olores, y el estero en estos momentos está insoportable por el tema de los olores, así que ese es más o menos el problema que está».

– ¿Cuáles son los horarios principales donde se perciben los malos olores?

– Normalmente es de noche, pero del miércoles de la semana pasada hasta el domingo era todo el día, porque por una cuestión de lógica a ratos el viento corre hacia el estero y a ratos sale del estero que viene del de Quilpué, entonces la semana pasada era más grave en la noche, pero en el día también era insoportable; o sea, no tan sólo de noche, ahora en estos días es casi de noche.

– Igual sentimos olores ahora, incluso con mascarilla.

– En estos momentos hay olor, pero no el olor insoportable de la semana pasada.

– Vemos espuma ahí también.

– No tengo idea de qué es la espuma, pero siempre ha habido espuma ahí en la salida, así es que no tengo idea, no soy experto en el cuento, pero siempre ha salido espuma. Y usted ve el estero el color que tiene, el agua es un agua negra, es bastante insoportable a ratos el olor, o sea no se soporta en la noche. En la noche básicamente como les explico, del miércoles hasta ayer que llegó agua, en el estero el olor era insoportable todo el día, pero en la noche es mucho más grave. Puede ser por tema de corriente de aire hacia el estero o desde el estero, pero como les digo el tema es preocupante.

– ¿Se han sacado muestras de esta agua?

– Yo que sepa, no. Hace un tiempo se reclamó y dijeron que se habían hecho, no sé si se hicieron realmente, no tengo idea, pero debe haber algo porque el agua sigue siendo negra. Si usted sigue avanzando, pasa por el agua, o un animal, sale manchado, hediondo, hay residuos de algo que no sé.

El dueño de un local comercial nos dice que en algunas ocasiones debe cerrar más temprano porque el olor no se soporta.

En cuanto a número de personas afectadas, sería entre 50 a 70.

¿LODOS RESIDUALES?

En cuanto a las características del agua negra que se puede apreciar, al igual que la abundante espuma, hay quienes piensan que podrían ser los ‘lodos’ de la planta que están cayendo al estero, situación que sería de extrema gravedad ya que las plantas de tratamiento deben precisamente hacerse cargo de dichos lodos para evitar contaminar las aguas de riego o para consumo humano.

Los lodos están formados por sustancias contaminantes y peligrosas para la salud, por ese motivo los lodos deben ser tratados. Los lodos extraídos de los procesos de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales tienen un contenido en sólido que varía entre el 0.25 y el 12% de su peso. Los lodos separados de las aguas residuales, deben ser estabilizados, espesados y desinfectados, antes de llevarlos a su disposición final.