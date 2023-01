Vecinos claman por una solución a terreno eriazo junto al Cesfam SIT

Pobladores deben convivir a diario con el olor a fecas, la drogadicción y la delincuencia, por la falta de un cierre perimetral en el lugar.-

Una vecina aledaña al Cesfam Doctor Segismundo Iturra Taito, quien pide resguardar su identidad por temor a represalias, está denunciando una serie de situaciones que afectan sobre manera su calidad de vida, su tranquilidad, su seguridad y el derecho inalienable a llevar una vida digna.

Lo anterior porque las autoridades pertinentes no han tomado alguna medida para terminar con los problemas que genera el sitio eriazo que hay colindante al recinto de salud, algo que había reclamado públicamente a través de nuestro medio el propio presidente de Villa Las Acacias, Gerardo Albornoz.

En conversación con nuestro medio, la vecina señaló que deseaba reclamar «contra la Municipalidad de San Felipe y el consultorio Cesfam Segismundo Iturra, porque antes del estallido social había una casona de dos pisos que con el estallido social la quemaron, y previo a eso habían empezado a llegar ya gente de mal vivir ahí, que eran solo delincuentes, gente que se habían tomado la casa. Hace muchos años que esa casa ya no la arrendaban. Había una familia que se fue y desde ahí que no hemos parado con la delincuencia, no hemos parado con la drogadicción», comenta.

Reconoce que en el sector de Sargento Aldea no pueden estar tranquilos como vecinos, «porque es un pasadizo a diario. Están todo el día, toda la noche gritando, en el día también. Hay una pareja de drogadictos que se golpean, que vemos cómo golpean a la mujer, que ella está realmente botada, sumida en las drogas, todos ellos. Entonces vemos cómo están defecando ahí, cómo están adivinando los niños, que son muy poquitos niños en el sector porque la mayoría son gente adulta, pareja de ancianos y que ya no tienen niños, entonces hay muy poquitos niños en el sector y antes podían jugar justo en esa calle. Esa calle colinda con el terreno y es una calle sin salida, entonces ahora ni siquiera pueden acercarse ahí a jugar, tienen que entrarse apenas ven a uno de ellos, las mamás asustadas obviamente. Los que viven cerca del sector ahí, también», comenta.

CANSADOS DEL OLOR A FECAS

Otro tema es el ingreso de los vehículos en la noche, «porque como pasan a cada rato y no es uno, son muchos, son varios los que pasan día y noche, que van a pedir plata con un paño ahí en el Centro Abierto, afuera de la panadería Maipú, son ellos mismos los que después llegan al terreno. No limpian nada, no limpian ningún vidrio, solamente están pidiendo plata y lamentablemente somos nosotros como vemos que pasa la basura, tienen hasta colchones, sillón. Es un pasadizo de gente. Hicieron unas casuchas ahí y lamentablemente nosotros estamos hoy en día atemorizados, es una situación insostenible, con el olor a fecas, con las moscas que tenemos», señala.

CLAMAN AYUDA

«Es por esto que nosotros queremos como vecinos, que nos ayuden, porque este terreno corresponde al Cesfam Segismundo Iturra. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo ese terreno no puede tener un cierre perimetral? Un cuidado a ese terreno porque está colindando a un Cesfam, pasa gente todos los días por ahí porque va a atenderse, y lamentablemente están sintiendo los olores, viendo cómo están ellos haciendo de todo; defecando, drogándose, gritando, pegándose, entonces es terrible. Yo no sé si se acuerdan, hace un tiempo donde un hombre se había subido a la cúpula de la Sagrada Familia que está ahí mismo en la calle Sargento Aldea. Uno de ellos mismos es, y Carabineros no hizo nada, y nosotros pidiéndole por favor, llévenselo a algún hospital psiquiátrico o algo. Enciérrenlo, porque él de verdad que es loco, anda gritando todos los días, raya las calles, pone carteles, anda a veces sin ropa, solamente con bóxer; entonces es terrible. Y nada, queremos un poco de ayuda porque hemos enviado una carta a la señora Carmen, la alcaldesa, y la señora Marcela Brito, que es del Cesfam Segismundo Iturra, y hasta el momento no hemos tenido ayuda», concluye.

Reiterar que tiempo atrás ya el presidente de la junta de vecinos de Las Acacias pidió públicamente lo mismo a través de nuestro medio: Un cierre perimetral para darle tranquilidad a los vecinos, especialmente a quienes viven a los pies del terreno.