Vecinos preocupados por personal de Chilquinta revisando medidores

Piden claridad a la empresa eléctrica:

Desde la distribuidora de energía sostienen que en los últimos seis meses han realizado 86 inspecciones en la Villa El Señorial, determinando que el 38,4% de los medidores estaban intervenidos.-

Preocupación ha generado en vecinos de Villa El Señorial, la presencia de personal de una empresa que, a nombre de Chilquinta, ha estado recorriendo el sector revisando los medidores eléctricos de las viviendas para presuntamente cambiarlos. Incluso dicen que en algunas ocasiones estos funcionarios habrían actuado con violencia, amenazando con demandarlos si no los dejan ingresar a los inmuebles.

Esta inquietud la hace pública la presidenta de la junta de vecinos de Villa El Señorial, Érika Álvarez, reconociendo que hace varios meses que los vecinos se encuentran preocupados. «Lo que pasa es que viene una empresa contratista, dicen de Chilquinta, y le piden a los vecinos cambiar su medidor, y con la inseguridad que hay ahora, ellos piensan que a lo mejor los pueden dejar entrar y sean personas no confiables, entonces la gente acá está súper preocupada y esto está pasando hace rato. No tenemos ninguna información de Chilquinta, de lo que se está haciendo acá en El Señorial con respecto al cambio de medidores, porque yo estuve consultando con una persona encargada acá directamente, y me dice que ellos tendrían que tener un formulario donde realmente se justifique el cambio de medidor», cuenta.

En esa misma línea, Érika Álvarez agrega que «ellos llegan a ciertas casas no más, pero a veces no de buena forma, incluso a veces los amenazan de que los van a demandar porque no los dejan entrar, entonces esta situación está súper mala. Los vecinos están así preguntándose ‘¿qué hacemos, los dejamos entrar o nos los dejamos entrar?’ (…) Por eso yo fui a Chilquinta y tuve esa información, pero tampoco es lo que nos gustaría tener a nosotros del jefe zonal, y yo también consulté a la presidenta de la Unión Comunal que le hiciera saber esta problemática que está pasando acá en El Señorial con respecto a los cambios de medidores, y claro, le mandó un audio que yo también le mandé, él dijo que lo iba a ver y todo eso, pero al final tampoco, no respondió nunca. Me gustaría que ustedes como medio, si nos pudieran ayudar a resolver este problema para que los vecinos estén más tranquilos sobre todo. Y el tema del medidor, porque vienen con la casa, son de propiedad de los vecinos acá del Señorial. No sabemos tampoco si corren el riesgo que después nos puedan cobrar arriendo de medidor y todas esa cosas, nos gustaría saber por qué se está haciendo el cambio de medidor a los vecinos, porque no es a todos, ¿o va a ser a todos?», concluye.

Una vecina que vivió esta situación señala que «igual se presta para dudas esta cosa de Chilquinta, porque por ejemplo a mí hace como mes y medio vino una empresa que le hace trabajos a Chilquinta, que era la que cambiaba los medidores, ya, me lo revisó, vio como funcionaba el medidor y me puso un sello nuevo; y después, hace poquitos días, vino otro caballero que también venía mandado por Chilquinta, según él a revisar el otro trabajo que había hecho el otro caballero. Entonces medio raro, pero yo al final dejé entrar a los dos. Los dos hicieron su trabajo, pero venían con credencial Chilquinta así también; o sea, dicen que son de Chilquinta. Ese día mi hijo les abrió y yo le dije ‘no, si ya vinieron de Chilquinta’, y él me dijo que no, ‘vengo a ver el trabajo que hizo el otro caballero’, me dijo. Así es que al final se presta para dudas igual», dice.

CONEXIONES IRREGULARES

A propósito de la preocupación de los vecinos, consultamos al departamento de Comunicaciones de la empresa Chilquinta, quienes nos enviaron el siguiente comunicado:

«Con el objetivo de otorgar el mejor servicio a nuestros clientes, efectuamos periódicamente inspecciones en terreno, para identificar posibles alteraciones en los esquemas de medida o conexiones irregulares que pongan en riesgo la seguridad de las personas e instalaciones y, en consecuencia, la calidad del servicio que brindamos a nuestros clientes.

«En los últimos seis meses se han realizado 86 inspecciones en la Villa El Señorial, en la comuna de San Felipe. Producto de esto, se determinó que el 38,4% de los medidores estaban intervenidos, razón por la que nuestros técnicos en terreno aplicaron los protocolos definidos según la normativa, efectuando el recambio de los medidores alterados.

«Los consumos no registrados a través de la intervención del medidor, constituyen un delito penado por la ley, por lo que aquellos que lo cometan están expuestos a sufrir penas de cárcel y multas, además de poner en riesgo su propia seguridad e integridad, la de otras personas y de las instalaciones, con consecuencias de incendios y accidentes que incluso pueden ocasionar la muerte de quienes intentan realizar esta acción.

«Reiteramos nuestro llamado público a reportar, de manera anónima, dichas irregularidades a través de un formulario, que se completa en https://www.chilquinta.cl/report-theft-energy o llamando a los teléfonos 800 362 586 y 2 2938 9901.

«Aprovechamos esta instancia para reiterar que nuestro personal de atención en terreno, nunca realiza recaudaciones de dinero en efectivo, ni transferencias bancarias y siempre porta su credencial de identificación, identidad que pueden verificar llamando al 600 600 5000 ó consultando en los canales de comunicación oficiales de la empresa», concluye el comunicado.