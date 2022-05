Venta de drogas estaría detrás de ‘Secuestro’ de dos sujetos en Santa María

Partió juicio oral contra imputados por el rapto de dos personas:

Este día viernes se inició el Juicio Oral contra cuatro sujetos acusados de secuestro calificado en contra de dos personas, porte de armas y munición. El hecho se remonta al día 06 de mayo del año 2020 y habría tenido lugar en la sede del club Roberto Huerta de la comuna de Santa María.

Recordar que entre los acusados se encuentra quien en ese momento era presidente del Club Roberto Huerta de esa comuna.

El abogado de dos de los cuatro imputados, Hugo Pfirtlz, recordó los hechos señalando que esto se refiere a un caso policial ocurrido en mayo del año 2020, «específicamente en la primera semana se habrían visto algunos hechos que a juicio de la fiscalía de San Felipe, quien imputa a los cuatro encausados los delitos de secuestro calificado, porte de armas y munición, entre otras circunstancias delictuales. Nosotros representamos a dos de los acusados, a don Ricardo López y a don Francisco Herrera Bustamante. El encargado de la sede es otro imputado, don Hernán Veas junto con su hermano también de apellido Veas. Las penas que solicita el Ministerio Público no las vamos a mencionar una por una, pero en promedio estamos hablando de 15 años por acusado», señala.

– ¿Cuáles son las circunstancias de los hechos, abogado?

– Nosotros creemos que los relatos de estas personas ‘víctimas’ no se ajustan mucho a lo acontecido, porque logramos evidenciar algunas contradicciones referentes a éstas. Una de ellas, don Hernán Cofré, prestó declaración el viernes pasado. En aquella oportunidad de alguna manera exculpó por lo menos la participación de mis dos representados; es más, esa persona da una declaración en el hospital al día siguiente de ocurridos los hechos, y refiere que por lo menos de mis representados, éstos llegaron al inmueble ese día 06 de mayo, veinte para las nueve de la noche aproximadamente, trataron de ayudar, ese era como el contexto, la participación de mis representados. En realidad lo que refieren ellos es que concurrieron a ese inmueble porque se iban a fumar unos ‘pititos’ y vieron que en el inmueble había un tipo de luz, por lo tanto decidieron golpear, estamos hablando de la sede del Roberto Huerta, donde juegan baby futbol que es una actividad que practican mis representados los fines de semana, y evidentemente conocían a los hermanos Veas, también a las dos supuestas víctimas, por cuanto son todos vecinos, amigos, criados en el sector. Entonces ven una luz, golpean y se les hace entrar, y ellos ven en esa situación a sus amigos, Hernán Cofré que también le dicen ‘Jaramiche’, lo ven ahí un tanto golpeado y ellos tratan de interceder con los hermanos Veas, en el sentido que los soltaran, dejaran libres, que no los golpearan, y ese mismo relato es el que Hernán Cofré, alías ‘Jaramiche’, al día siguiente en el hospital, relata a los funcionarios aprehensores y esa es su primera declaración. Evidentemente él hace un relato, uno de los tres que hace en el Hospital San Camilo al día siguiente. En el primer relato refiere a que los hermanos Veas lo golpearon, con respecto a mis representados indica que ellos llegan y tratan de ayudarlo, acto seguido llega Carabineros. Esta víctima circunscribe a mi representado desde ese momento hasta que llega Carabineros, aproximadamente 15 minutos, por lo tanto nosotros creemos que la participación de ellos desde ese punto de vista en cuanto al delito que imputa por parte del fiscal referente a don Hernán Cofré, no sería tal, no hay participación de ellos, lamentablemente se encontraron en el lugar equivocado y minuto equivocado.

LA SEGUNDA VÍCTIMA

El abogado Hugo Pfirtlz dijo que «con respecto a la otra supuesta víctima, don Sebastián Carreño, él presta declaración el día de hoy (martes) en el juicio oral. Él relata que los cuatro acusados lo suben a un vehículo, lo trasladan a la sede y él la versión que da el día de hoy es que supuestamente reconoce a los cuatro acusados como las personas que lo suben al vehículo. Él refiere al día de hoy que ese vehículo era de color blanco, pero en la primera declaración, que esta persona da ante los funcionarios aprehensores, también en el hospital San Camilo en la noche de ese 6 de mayo, dice que primero a él lo intercepta es Hernán Veas, cerca de un negocio, luego que lo suben a un vehículo de color negro con cromo y refiere que al interior del vehículo habían tres personas aparte de él. Él solamente logra reconocer a una, sería Hernán Veas. Esa es la declaración que él da el primer día cuando ocurren los hechos. El día de hoy refiere en declaraciones posteriores, él cambia la versión y dice que el vehículo es color blanco y que dentro del vehículo él reconoce a los cuatro acusados, en circunstancias que eso no se condice con la primera declaración que da a los funcionarios aprehensores en el hospital. Nosotros hicimos valer esas contradicciones confrontando el testimonio que acababa de dar con las declaraciones que están en la carpeta investigativa», dice.

– ¿Cuál es el origen de los hechos?

– Lo que se ha logrado ventilar es que existía una banda denominada ‘Los Bichos’, que era una banda referida a delitos de tráfico de drogas. Lo que refieren las víctimas es que los hermanos Veas le estaban cobrando unas ‘monedas’ por una droga que no se había entregado. El móvil que subyace es el tráfico de drogas, un ajuste de cuentas por así decirlo.

Finalmente el abogado Pfirtlz concluyó destacando que «nosotros creemos que por lo menos nuestros representados, en función a los delitos que se acusan, no tienen la participación de autores que refiere el Ministerio Público».

VÍCTIMAS

Las víctimas corresponden a dos hombres identificados como Sebastián Carreño y Hernán Cofré, de 26 y 27 años de edad respectivamente, ambos con domicilio en Santa María.

IMPUTADOS

En cuanto a los detenidos por el presunto secuestro, se trataría del presidente del Club Roberto Huerta, Francisco Veas (31 años), además de Francisco Herrera (24), Héctor Veas (27), y Ricardo López (28). Reiterar que el juicio partió este viernes y la defensa cree que se podría extender por una semana más.