Víctima de agresión en Hogar Génesis se recupera satisfactoriamente

No necesita más dadores de sangre:

Fabián Herrera Veas agradece a Dios porque su padre, apuñalado por un sujeto mentalmente desequilibrado, está bien dentro de su gravedad.-

Mejorando cada día más, y sin necesitar más dadores de sangre, se encuentra Juan Carlos Herrera Moreno, luego que fuera apuñalado en el cuello por otro sujeto con antecedentes psiquiátricos en el Centro de Rehabilitación Génesis, donde también resultó herido su hijo Fabián, con quien precisamente conversamos para saber sobre el estado de salud su padre.

– ¿Cómo está tu padre?, hoy lo fuiste a visitar, cuéntanos por favor.

– Sí, vengo saliendo de la UCI del Hospital San Camilo, gracias a Dios ya se encuentra en buen estado de salud, está despierto, pude conversar con él. Dentro de su gravedad está consciente, sabe todo lo que pasó, le cuesta un poco hablar por el mismo tema del corte en la vena aorta que también influyó en las cuerdas vocales, todo. Así es que gracias a Dios se encuentra recuperando, está lentamente evolucionando bien y nada, eso solamente.

– ¿Siguen solicitando dadores de sangre?

– Mire, le comunico que el Banco de Sangre ya está copado, no necesitamos ya más sangre porque a nombre de Juan Carlos Herrera Moreno está copado, no hay más como depositarle sangre.

– O sea buena respuesta de la comunidad.

– Claro, es que a mi papá prácticamente lo conocía todo el mundo, a parte muy buena persona, siempre ayudando a los demás, gracias a Dios pudimos lograr en un lapso de un día, dos días máximo, recolectar todo lo que prácticamente él necesitaba.

– ¿Se siguen manteniendo estas consecuencias que tú nos decías, con problemas de movilidad; él sabe de esto o volverá a llevar una vida casi normal?

– Mire una vida normal, lo más probable que no, porque el daño neurológico lo tiene por el tema que le entró oxígeno al cerebro en el transcurso de la ida del Centro de Rehabilitación Génesis al hospital. Me dicen que el daño todavía está porque tiene tres lesiones en el lado izquierdo del cerebro. Lo otro, le cuesta hablar, habla todo, pero dentro de lo normal no, no habla como él era. Claro, yo comprendo que tiene poco tiempo recuperándose, pero yo creo, confío en Dios que él va a salir en buen estado de ahí. Lo más probable es que pierda la vista en el ojo izquierdo, le va a costar tener movilidad, brazo y pierna izquierda por el mismo tema que el corte fue en la vena aorta que está en el sector izquierdo del cuello, así es que confiar en Dios no más, que como él le estaba sirviendo a Dios en los últimos meses, no andaba en la calle, no estaba en situación como todo el mundo lo conoció también que era bueno para el carrete y todo, pero gracias al Señor está bien, recuperándose de forma óptima. Yo estoy bien gracias a Dios, esperamos que él empiece a evolucionar de la mejor forma posible porque ya me pudo hablar a mí, él está consciente, sabe lo que pasó, dentro de su gravedad está súper bien.

– ¿O sea te conoce a ti y recuerda personas cercanas a él?

– Sí, sí, así es que gracias al señor se encuentra bien, o sea dentro de su gravedad está mejor. Ya no hay que operarlo del tórax porque la infección salió, su evolución está yendo súper bien. A esperar que siga así nomás. Mi papá es una persona fuerte, es un guerrero, como tengo fe en Dios creo que él va a lograr salir adelante.

Al finalizar la conversación dice que lo importante ahora «es ver el tema judicial, porque acá tiene mucho que ver, influencia o no sé cómo llamarlo, culpa o negligencia médica del hospital psiquiátrico, que una persona con ese tipo de características, él mismo pida el alta y se la den, sin ninguna persona a cargo de él, ¿me entiende? Porque una persona con ese tipo de expediente psicológico tiene que haber alguna persona a cargo con él cuando piden el alta en el Hospital Psiquiátrico, tiene que haber un tutor legal de él y en ese caso no lo había, y aún así el médico tratante y el director del hospital psiquiátrico le dieron el alta».